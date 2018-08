Os adversários que, orgulhosamente, já dizem: "Estão a ver este hematoma? Foi o Rúben Dias"

Odysseas

O pior inimigo do adepto é um jogo sem história. Pior do que isso, só mesmo um guarda-redes que mal utilizou as luvas. Odysseas Vlachodimos é, até ver, a odisseia mais aborrecida da história das odisseias. Nada nele remete para aventuras, peripécias ou a mais ténue emoção. Permanece o mistério. Quem é este Odysseas? O que é que o faz correr? Como é que ele reagirá quando sofrer um golo nesta liga? E, acima de tudo, que drogas foram ingeridas pelos seus pais no dia em que decidiram dar-lhe este nome? Precisamos de respostas.

André Almeida

Lembram-se daquele colega de escola com aparelho dentário, três dioptrias e acne severo que, dez anos mais tarde, se volta a cruzar convosco porque está a desfilar na Moda Lisboa? O problema de alguns benfiquistas é que se cruzaram com esse amigo semanalmente durante os últimos anos e por isso não valorizam devidamente o antes, e o depois, de André Almeida. Viram-no tirar o aparelho dentário, colocar lentes de contacto e revelar a pele sedosa que se escondia atrás das borbulhas, e mesmo assim há quem prefira celebrar a chegada de um tipo qualquer emprestado pelo Sevilha. Vão todos, incluindo o novo reforço, ter que esperar sentados pela oportunidade de superar o André Almeida que temos visto.

Rúben Dias

Foi neste estádio que se estreou há pouco menos de um ano, numa célebre derrota no Bessa em que jogámos sem guarda-redes. Hoje correu melhor. Ganhámos, jogámos bem, e quaisquer nervos sentidos por Rúben Dias foram entretanto transformados em desarmes contundentes e entradas impiedosas sobre adversários garganeiros, como por exemplo o jovem azadrezado que achou por bem fazer faltas consecutivas sobre Gedson. Não saiu do relvado com o autógrafo ou a camisola desejada, mas leva consigo uma lesão para amanhã contar orgulhosamente aos amigos lá do bairro: "Estão a ver este hematoma? Foi o Rúben Dias."

Jardel

Muito bem com e sem bola, conseguindo inclusivamente esse feito no mesmo lance de jogo, aos 41', quando pontapeou a bola e Rochinha, um dos vários craques do Boavista que passaram 90 minutos a pedi-las. O árbitro Manuel Mota, astuto, mandou jogar, não sem antes chamar Jardel à parte para lhe perguntar: "Porque é que és tão boss?"

Grimaldo

Exibição mais apagada em que sobreviveu a uma ou duas agressões e à má exibição de Cervi. Teve oportunidade de repetir aquele livre marcado à Juventus, mas preferiu guardar as munições para o PAOK. Sabes tanto, Alex.

Fejsa

Os adversários do Benfica não têm médios box-to-box. Têm médios box-to-Fejsa. O sérvio não é simplesmente um homem ou um futebolista. É uma zona no terreno em que homens corajosos e destemidos acabam prostrados a admirar uma nova transição ofensiva do Benfica.

Gedson Fernandes

Sabes que já incomodas muita gente quando a equipa adversária passa 90 minutos a dar-te mocadas. Mais uma exibição conseguida de um miúdo que tem no cérebro, nas pernas e nos pés tudo aquilo que faz as pessoas pagarem bilhete para ir ao estádio: paixão, pulmão, talento, inteligência, bom senso q.b., pinta e muita técnica. Depois de tudo isso, ainda lhe sobra fôlego suficiente para ser o altruísta de serviço do meio-campo benfiquista.

Da última vez que o Benfica teve um jogador com este potencial, foi vendido por 15 milhões ao Mónaco e anos depois tornou-se o novo craque favorito de Guardiola. Nisto há que louvar o Sun Tzu de Vila Franca de Xira, Rui Vitória. Mesmo que não nos dê mais nada esta época e seja um poço de banalidades, o mister deu a este miúdo as oportunidades de que precisava para se afirmar. Está visto que não precisou de muitas.

Pizzi

Mais uma bela exibição. Marcou o segundo golo que confirmou a vantagem e deu mais estabilidade à equipa, mas acima de tudo impediu que Seferovic entrasse em campo na segunda parte para refrescar o ataque do Benfica. Enquanto assim for, devemos agradecer-lhe.

Salvio

Haters têm 7 vidas, Salvio tem 8 balas.

Cervi

Se quisermos ser justos ou soar mais sérios, podemos dizer que decidiu quase sempre mal no último terço. Por outro lado, se nos estivermos a marimbar para a justiça ou para a seriedade, devemos dizer que não jogou uma beata e que só um cego o deixa 88 minutos em campo a apanhar bonés, vulgo impedir que Zivkovic assista Ferreyra para sucessivos hat-tricks.

Ferreyra

Não faz mais do que a sua obrigação. Os abraços de grupo à segunda jornada do campeonato como se Ferreyra tivesse sobrevivido a uma travessia do mediterrâneo são escusados. Um bocadinho de tough love nunca fez mal a ninguém. Ele que continue a marcar e a malta arranjará maneira de retribuir.

Zivkovic

Continua a fazer figuração no Benfica 2018/19, muito por culpa de Rui Vitória. Se fosse um jogador mais dado a reacções intempestivas já teria feito como Manuel Subtil e barricava-se no Seixal até ter a titularidade garantida. Mas Zivkovic é um tipo calmo que parece conviver bem com o actual treinador. Depois do síndrome de Estocolmo, podemos finalmente cunhar o síndrome de Vila Franca de Xira, em que a vítima se afeiçoa ao seu agressor, não obstante o nível de incompetência demonstrado por ele.

Alfa Semedo

Mantém-se como opção de Rui Vitória para a contenção no meio-campo, hoje mais uma vez em apoio a Fejsa. Deixa-nos com saudades daquela agressão de Samaris nos últimos segundos de cada jogo, mas deixa-nos cada vez mais próximos de uma exibição de gala frente ao Barcelona na Champions, coroada na capa do dia seguinte com um "ALFA SEM MEDO"

João Félix