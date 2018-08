Um Azar do Kralj crê, com angústia, que Pizzi chega ao fim de agosto em condições muito interessantes para ser vendido às 23h56 do dia 31

Vlachodimos

Aproveitou patacoadas várias para treinar o jogo de pés e pouco mais foi obrigado a fazer. Chegou à flash interview ou à zona mista ou a qualquer outra zona em que os jogadores falam com jornalistas, quero lá saber, por mim até podem discutir isto enquanto estão no urinol, mas bom, lá explicou de forma optimista que se jogarmos na Grécia como jogámos hoje passamos à fase de grupos. Daqui a uns dias dir-vos-ei se este optimismo me irrita ou não.

André Almeida

Não conseguiu disfarçar as saudades de Salvio, passando a maior parte do seu tempo num diálogo técnico-tático com o colega Zivkovic só comparável àquele impasse civilizacional em que um peão e um condutor que cedem passagem um ao outro numa passadeira, até que um deles seja abalroado ou atropelado. Terminou o jogo a cobrar um livre perigoso na direita, quase tão desesperado como nós que assistimos a isso.

Jardel

Completamente aos papéis no golo do PAOK, juntamente com o colega Ruben. Wardamerda p'ra isto. Para seu bem, era importante que o departamento de comunicação do Benfica plantasse uma notícia nos desportivos explicando o sucedido: "A Bola soube junto de funcionário do clube que Jardel jogou sob o efeito de analgésicos fruto de uma lesão contraída a observar os últimos jogos de Cervi. Como se tal não bastasse, o seu cão foi raptado momentos antes de começar o jogo." Qualquer coisa que justifique a exibição fraquinha de hoje e conserve o seu estatuto de humilde capitão/líder de homens.

Ruben Dias

Bonne nuit, monsieur Aulas. Como estais ici? Pardonnez-moi de ne pas pouvoir parler français, mais c'est ce que vous pouvez faire de mieux. une situation a surgi ici et après que tous nos garçons Ruben jours peuvent être disponibles pour émigrer. Si est que me fait entendre. Appelez-moi dès que vous lisez ce message. Reconnaissant, Luis Filipe Vieira.

Grimaldo

Não tão afoito como é costume, cumpriu com aquele esforço de quem até sabe defender mas não gosta de ir à baliza. Os seus adversários mais directos foram um tal de Limnios e o nosso conhecido Vieirinha. Infelizmente houve uma falha de comunicação e quando Grimaldo percebeu que Vieirinha era portista, já o Benfica tinha esgotado as substituições. Não era por isso o momento de lhe enfiar uns merecidos pitons. Resistiu responsavelmente à tentação, demonstrando um nível de bom senso que só mesmo um catalão de passagem por Portugal conseguiria manter. Qualquer benfiquista que se preze teria ido mais cedo para o balneário.

Fejsa

Esteve bem em quase tudo, até mesmo na falta que não fez e originou o lance de bola parada que viria a culminar no primeiro melão da temporada. Nada como um adversário grego para nos lembrar que Fejsa foi comprado por 4 milhões de euros ao Olympiakos, aproximadamente o mesmo que pagámos pelo Seferovic. É nestas alturas que dou graças a Deus por ter uma família que me adora e esteve sempre lá para mim nos piores momentos. Obrigado.

Pizzi

Geralmente quando dizemos que o jogo ofensivo de uma equipa passa todo por determinado jogador, isso equivale a um elogio, excepção feita a Pizzi durante a primeira parte, que conseguiu falhar golos suficientes para se tornar o melhor marcador do futebol europeu. Críticas à parte, fez um jogo gigantesco que acabaria por ser premiado com o golo dos pobres, um penalty que só esta nossa espécie de segundo avançado merecia marcar. Qual segundo avançado? Pois, eu sei. Para isso precisávamos de ter um primeiro avançado, não é? Chega ao fim de agosto em condições muito interessantes para ser vendido às 23:56 de 31 de Agosto, situação que deveria angustiar todos os benfiquistas, incluindo os que gostam de dizer mal dele mas na verdade sabem que, sem ele, somos metade da equipa que podemos ser.

Gedson

Há um sorriso seu na segunda parte, ainda antes do empate, que diz tudo sobre a inocência do nosso menino de ouro. Gedson sorri depois de quase ter marcado. Sorri porque joga com alegria, faz exactamente aquilo que ama e por isso não trabalha um único dia da sua vida. Sorri porque sabia exactamente o que queria fazer naquele lance e já o via acontecer na sua cabeça, Gedson a correr com os colegas até à bandeirola de canto para, um segundo antes de ser engolido por um mar de gente, apontar para o símbolo na camisola. Sorri também porque não tem medo de errar e tudo isto é maior do que ele, maior do que nós. Deixaria de sorrir depois do empate, mas não deixou de correr, com bola, sem bola, sempre ao lado dos adeptos que pagam fortunas para ver isto ao vivo, sem nunca deixar de se entregar ao jogo pela sexta vez como titular em Agosto. Saiu de campo insatisfeito, com fome de mais. Não sei exactamente a quem atribuir isto, se à equipa que forma nos jogadores, se aos pais que o educaram bem, se aos genes que o colocam predestinadamente na direcção certa. Talvez seja um pouco de tudo isso. Seja o que for, isto é o Benfica.

Zivkovic

Quando já começava a perceber o que tem de fazer para concorrer com Salvio, foi substituído. Bem jogado por Rui Vitória, que assim escusa de dar falsas esperanças ao sérvio.

Cervi

Parece sofrer de alucinações, já que todos os seus passes são feitos de forma incrivelmente convicta para uma zona do campo onde não se encontram colegas. O único sprint competente que fez em todo o jogo foi para abandonar o campo.

Ferreyra

Temos central. Durante a primeira parte, pareceu um argentino num restaurante vegetariano. Na segunda parte, pareceu um vegetariano num restaurante argentino. Podia dizer que teve um belo momento aos 49' quando recebeu de Gedson, ajeitou e rematou com força, mas depois lembro-me de quanto lhe pagam por mês e penso que talvez tenhamos de ser mais exigentes.

João Félix

Entrada espantosa do miúdo, que fez uma assistência para quase golo e quase marcou. Não fossem Ferreyra e a baliza, duas entidades físicas que pouco ou nada podem fazer para alterar o seu destino, e teria sido o homem do jogo.

Rafa

Todos os sprints de Rafa começam com uma gana que ninguém parece capaz de parar, mas à medida que ele avança no terreno os seus pés tornam-se estranhos obstáculos, as pernas parecem deixar de acreditar, a bola foge, os adversários agigantam-se, os seus braços deixam-se cair, os ombros encolhem, os adeptos escondem a cara, e a bola sobra para o adversário, dando finalmente a Rafa e ao seu cérebro uma janela de oportunidade para processar toda a vertigem daquilo que aconteceu e fazer melhor da próxima vez, algo que todos sabemos ser impossível.

Seferovic

Porquê?