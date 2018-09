Será que no seu período de coma, Seferovic viu, tal como outros, o Sporting a ganhar o seu 22º título? Fica a questão de Um Azar do Kralj

Vlachodimos

A próxima campanha publicitária do Euromilhões - dedicada aos excêntricos - devia incluir um adepto do Benfica que subitamente deu por si a ver jogos do clube em que a equipa apresenta um guarda-redes. É todo um outro patamar de novo-riquismo. Rimos às gargalhadas dos remates adversários, aproveitamos os lances de bola parada para ir à casa de banho urinar, apostamos casas de férias quando há um penalty, e se porventura não pudermos ver o jogo perguntamos apenas quantos marcámos. Enfim. Nota-se que estou satisfeito com a presença de Vlachodimos.

André Almeida

É verdade que o Nacional não deu muito trabalho, mas deve pelo menos evitar tweets sobre o lindíssimo fim de tarde no Paúl do Mar, pelo menos até o jogo terminar.

Rúben Dias

Pernas do Rúben Dias, aos 32 minutos - "Caguei, bora sair a jogar"

Pés - "Oi?! Mano, nós estamos aqui para malhar nos avançados, não te entusiasmes"

Pernas - "Não sejas pussy. Sempre a mesma merda. Bora!"

Pés - "A sério, isto não é só correr... Já estamos no meio-campo deles, quem é que te vai fazer a dobra?"

Pernas - "Sem stress, temos o Fejsa"

Pés - "Não, não temos. Entrou o Alfa Semedo."

Pernas - "$%&#-se! Só agora é que dizes?"

Pés - "Estamos os dois em campo. Pensei que tinhas reparado."

Pernas - "Ajuda-me, #$%!lho!"

Pés - "Vá, tem calma... Vou passar com força para uma das alas, se correr mal vai para fora"

Pernas - "Obrigado. És o melhor."

Pés - "Não, tu é que és."

Pernas - "Ok. Tens razão."

Jardel

É por causa de Jardel que Luisão publica fotos com a legenda "treino dos não convocados" - porque reconhece humildemente que o seu tempo dentro de campo (glorioso) está a chegar ao fim, agora que Rúben Dias e Jardel se estabeleceram de pedra e cal no onze. Luisão devia começar desde já a negociar mais uma renovação e respectivo aumento salarial, mas desta vez do capitão Jardel.

Grimaldo

Não querendo ofender o digno adversário de hoje, mas ofendendo, a jogada que deu o terceiro golo a Grimaldo é todo um bailinho da Madeira. Foi apenas um dos muitos momentos dignos de uma matiné nos Alunos de Apolo, só que realizada na Choupana, e em vez de pessoas a dançar, estiveram 11 futebolistas a bater a mortos.

Fejsa

NÃO. QUERO. SABER. COMPREM MAIS UNS AUTOCOLANTES DAQUELES QUE O HOMEM USA NAS PERNAS. CUBRAM-NO COM ESSAS FITINHAS. CRIEM UMA ARMADURA QUALQUER. APRENDAM A CLONAR. SE HÁ DINHEIRO PARA PAGAR O SALÁRIO DO TAARABT, TEM DE HAVER DINHEIRO PARA INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA. TUDO MENOS VIREM COM FALINHAS MANSAS E VÍDEOZINHOS NAS REDES SOCIAIS DO LJUBOMIR NUMA CADEIRA DE RODA A FAZER "FIXE" PARA A CÂMARA ENQUANTO NOS PEDEM MENSAGENS DE APOIO COM HASHTAGS. A ÚNICA #RECONQUISTA QUE ME INTERESSA NESTE MOMENTO É O BENFICA RECONQUISTAR A SAÚDE DO FEJSA. NÃO ME VOLTEM A DIRIGIR A PALAVRA ENQUANTO NÃO TIVEREM UMA SOLUÇÃO.

Pizzi

merecia ser O passe para numa partitura devidamente descrito seu o terceiro golo mas o back office não permitiu

colocar isto com a formatação

pretendida. Desculpem, leitores. Desculpa, Pizzi

Gedson

Os mais incomodados com a sua nova cláusula de rescisão dirão que os nacionalistas se fartaram de lhe passar a bola sempre que tentavam sair a jogar com a calma do tiki-taka e a clarividência de quem bebeu uma grade de Coral sozinho. Os mais optimistas dirão que Gedson fez um jogo imenso em termos defensivos, muito oportuno em tarde de lesão de Fejsa. Têm ambos razão. O que continua por explicar é esta política danosa que pretende vender Gedson a preço de saldo. 120 milhões? Então se o Pogba saiu por 105 e não joga metade, vamos vender o Gedson por 120? Vão brincar com outro.

Salvio

Melhor em campo. A assistência para Seferovic, tão redondinha e perfeita, mesmo no limite do fora de jogo, é o melhor conto de fadas desde a Bela Adormecida. Não se via este nível de erotismo entre um argentino e um suíço desde, bem, quem souber que me diga. Não que haja algum problema.

Cervi

E os adeptos de outras equipa a espumarem da boca por causa de um lance em que o Cervi podia perfeitamente ter sido expulso? Experimentem levar pancada durante um mês e digam-me se não vos apetece devolver a gentileza. Rui Vitória, que é do Ribatejo mas não é cá de touradas, preferiu substituir o argentino em vez de partir para a pancada. Sempre era uma oportunidade de alguém lhe arrancar aquela maldita gravata.

Seferovic

A sua exibição foi a confirmação dos bons sinais dados nas últimas duas semanas. Seferovic acordou finalmente do coma e mostrou-se fulgurante, enchendo o campo onde quer que estivesse. Ainda assim, mais do que saber como foi voltar a marcar pelo Benfica 8 meses depois, gostava de saber o que é que o nosso amigo viu do lado de lá. Há quem diga que se observou a si mesmo. Houve quem tivesse visto o Sporting ganhar o seu 22º título. Há quem descreva em pormenor o inferno e coloque Bruno Varela de novo na baliza. Como foi para ti, Haris?

Alfa Semedo

Ontem à noite um concerto dos U2 foi interrompido abruptamente quando Bono perdeu a voz. Imaginem que o vocalista passava a ser o Edge. Ninguém questiona o talento nem duvida da boa vontade, mas, pá.

Rafa

Terminar um mês de jogos oficiais na liderança, apurado para a Champions, com um lance de Rafa pleno de confiança que termina no fundo das redes? Belisquem-me.

João Félix

Será que ele se aguenta no Benfica até tirar o aparelho dos dentes? Seria bom sinal. Ainda se lembram? Um gajo punha aquilo, escolhia uns elásticos rídiculos, e eram anos a tentar tornar fixe uma coisa a todos os títulos embaraçosa. Perdíamos a virgindade, aprendíamos a ler, descobríamos a pornografia, não necessariamente por esta ordem, mas bom, lá tirávamos o raio do aparelho mas quatro semanas depois um ladrilhador que se auto-denomina dentista diz-nos que temos de voltar a pôr porque não ficou bem, isso e é preciso apertar um bocado mais, até por desapertarmos e percebermos que o problema nunca esteve nos dentes, mas em tudo o que estava à volta deles. Quando dávamos por isso os nossos pais estavam a vender o carro para termos os dentes direitos. Que saudades. João, só sais do Benfica quando tiveres os dentes direitinhos.