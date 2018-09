Um Azar do Kralj está confuso: o Benfica passou meio ano a tratar da saída de Paulo Gonçalves, mas ainda não apresentou a renovação a Salvio

Svilar

O miúdo sérvio cujo estado de graça durou tanto tempo quanto uma canção de Maria Leal no Facebook foi chamado a intervir muitas vezes, mas quase sempre em situações pouco exigentes. Quando finalmente lhe pediram que brilhasse a remate de Carlos Vinicius, a bola lá entrou e Svilar regressou do interior da sua baliza com a fadiga existencial de Haley Joel Osment e a juventude de Macaulay Culkin.

André Almeida

O seu duelo com Galeno foi uma versão futebolística do prisioneiro que se baixa para apanhar o sabonete. André Almeida baixou-se para atar os atacadores e quando deu por Galeno já era tarde demais. É um problema, porque André Almeida dificilmente conseguirá sentar-se antes da partida contra o Bayern.

Conti

Por um lado, tem aquela altivez de quem pretende resolver todos os lances de jogo em antecipação, de preferência sem sujar os calções. Por outro, sabe que vai ter de virar muitos frangos para beliscar a titularidade de Jardel e Ruben Dias. Talvez por isso tenha tentado fazer tudo com uma intensidade acima da média, dos cortes no jogo aéreo aos passes para o lado, incluindo a corrida para o balneário. Chegou ao final do jogo encharcado em suor. Só lhe faltou verter o fruto da sua transpiração para um copinho e publicar uma foto no Instagram, para todos vermos o quanto se esforçou. Gosto muito deste tipo de graxista. A continuar assim, tem tudo para passar de suplente a suplente de luxo.

Jardel

As repetições da Sport TV insistiram em colocar Jardel na posição de defesa mal batido no lance do golo vilacondense, mas a verdade é que Jardel só não foi o melhor em campo hoje porque houve Salvio e porque devemos todos ser mais carinhosos com o Rafa.

Yuri Ribeiro

Qual é a cor que vem antes de verdinho? Ninguém duvida que Yuri Ribeiro reúne condições para jogar no Benfica, mas hoje pareceu-me tão nervoso que fez Svilar parecer um veterano.

Alfa Semedo

Para todos os que afirmam que Alfa Semedo não é jogador para o Benfica, eu tenho uma palavra: Samaris. De resto, o miúdo faz-se. Esteve melhor defensivamente do que a construir. Jogou 50 minutos amarelado e saiu por volta dos 60, mais ou menos quando Rui Vitória percebeu que seria impossível o Benfica terminar o jogo com onze se Alfa continuasse em campo.

Pizzi

Podia perfeitamente ter começado o jogo no banco, mas isso não está na "matriz de jogo" do mister Rui, que parece estar a cumprir alguma promessa feita à Nossa Senhora, talvez quando descobriu que ia manter-se à frente da equipa esta época.

Gedson

Não conseguiu disfarçar o desprezo que sente por competições menores, realizando a sua pior exibição esta época. Apesar de ter feito um jogo melhor do que a maioria dos presentes em campo, pareceu um pouco mais cansado, errou alguns passes fáceis, não acudiu tantas vezes em situações sem bola, e foi ligeiramente menos fenomenal a evoluir com bola. Aceita-se perfeitamente.

Salvio

O Benfica passou meio ano a tratar da saída de Paulo Gonçalves, mas ainda não apresentou uma proposta de renovação a Salvio. Se o site da Tribuna aceitasse emojis, eu punha aqui aquele boneco pensativo com uma mão no queixo.

Rafa

Esqueçamos que a taxa de sucesso das suas trivelas se cifra nos 0.3% e celebremos o regresso do nosso Rafa às grandes exibições. Não foi apenas o que ele fez, mas a ameaça constante do seu jogo sempre que conquista metros ao adversário. Um Rafa mais confiante tem tudo para ser fundamental nesta equipa. O Cervi que se cuide.

Seferovic

Fez um jogo razoável e até sacou um penálti, entre outras iniciativas meritórias. Talvez merecesse um golo, mas a pontaria não ajudou. A dúvida permanece: será que esta foi uma boa exibição sem golos do Seferovic que nos impressionou na época passada, ou será que é o suíço a avisar-nos que está prestes a entrar novamente num daqueles períodos depressivos de 8 ou 9 meses? Talvez um profissional qualificado consiga ler os sinais.

Samaris

Quando lhe pedem que atue de forma disciplinada, enfia o cotovelo ou os pitons nos adversários. Quando se exige que ponha um chico esperto (o adjunto do Rio Ave) no sítio, comporta-se de forma civilizada. Porra, Samaris.

Gabriel

Cabeça, tronco e pézinhos.

Castillo

É a segunda vez que os porteiros de discotecas aparecem nas notícias esta semana. Castillo está de volta e bem precisamos deste tanque para vergar o Bayern com uma humilhante derrota na próxima quarta.