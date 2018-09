Neptuno, Urano, Saturno, Júpiter, Marte, Terra, Vénus, Mercúrio, Pizzi (por Um Azar do Kralj)

Vlachodimos

O remate colocado de Rodrigo aos 47 minutos deixou-me na dúvida se a bola teria batido num poste ou em Vlachodimos. O rosto do guarda-redes no instante seguinte também não ajudou, indiferente ao facto de ter realizado a defesa da noite. Não se percebe se é introversão ou a humildade de quem entende que apenas fez aquilo que lhe competia, mas é assim que começam muitas histórias de amor.

André Almeida

Assistindo para golo na cara das inimigas.

Rúben Dias

Exibição sem grande brilhantismo que teve como momento maior um pontapé de Derley em cheio na cara. Ruben Dias levantou-se pouco depois como se nada fosse, agradeceu a Derley por lhe ter dado um pretexto, e de imediato coseu o próprio sobrolho sem que fosse necessário interromper a partida.

Jarde

O Jardel a disputar um duelo aéreo é mais ou menos assim:

Os adversários

O Cervi

Grimaldo

O corpo prostrado, incapaz de fazer aquilo que o seu enorme coração pedia. As mãos na cabeça. O rosto pungente, desarmado por um cocktail destruidor de dor, dúvida e consternação. Há imagens assim, que valem por mil palavras. Mil e duas, se incluirmos Yuri Ribeiro.

Fejsa

Foi o único no estádio a celebrar a lesão de Grimaldo. É o que dá passar épocas inteiras a fazer a dobra ao espanhol.

Pizzi

Neptuno, Urano, Saturno, Júpiter, Marte, Terra, Vénus, Mercúrio, Pizzi.

Gabriel

Com a abundância de soluções prestes a coexistirem no meio-campo benfiquista - Fejsa intocável, Pizzi é Deus, Gedson 4ever, volta Krovinovic, etc - arriscamo-nos a jogar em 2-7-1 o resto da época. Se assim for, Gabriel é titular de caras, não necessariamente por termos sete vagas (talvez o Samaris) mas porque demonstra querer muito isto: a bola, o golo, o passe decisivo, a vitória. É um jogador que, muito irritantemente, não se presta a uma única piada. Se vai tirar o lugar a Gedson? Duvido. Se ainda pode melhorar? Muito. Que todos os problemas deste plantel sejam como Gabriel.

Salvio

Mais uma grande exibição. Está na hora de lançar uma campanha com os CTT chamada "continuem a mandar postais".

João Félix

Mais Benfica Lab, menos SL Benfica Press. São estas as fintas que os benfiquistas querem ver. Põe-te bom, miúdo.

Seferovic

Vi muita gente elogiar a sua exibição. É um facto que Seferovic não esteve mal, mas tanto elogio começa a soar àquele prémio de Miss Simpatia.

Cervi

Sentiu de tal maneira o seu lugar em risco que foi obrigado inclusivamente a utilizar o pé direito. Um remate apontado à linha lateral acabou por tocar num adversário e decidiu um jogo que ameaçava tornar-se embaraçoso. Terminou a lateral esquerdo, de onde não deverá sair até Grimaldo regressar do hospital.

Jonas

Em matéria de musas inspiradoras, ver João Félix sair lesionado e Jonas voltar a pisar um relvado foi como se me tirassem a Sara Sampaio e me dessem a Helena Christensen. Encantado da vida.

Rafa

Um dia poderá dizer aos filhos que estava em campo quando Jonas fez aquele cabrito a um tipo do Aves.