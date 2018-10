André Almeida lançou a aplicação "Find My Brahimi", disponível em Android, iOS e FCP (por Um Azar do Kralj)

Vlachodimos

Execução técnica brilhante no lance do golo. O modo como Vlachodimos flecte os braços freneticamente enquanto os restantes colegas fazem moche a Seferovic é apenas mais uma demonstração de que estamos perante um grande guarda-redes. Louve-se o festejo, critique-se a irresponsabilidade. Foi um dos pouquíssimos momentos em que se viu forçado a utilizar os braços e podia facilmente ter-se lesionado.

André Almeida

O capitão de equipa surpreendeu tudo e todos no final do jogo ao anunciar o lançamento da aplicação "Find my Brahimi", que permite a todos os proprietários de um Brahimi saberem onde este se encontra. Disponível em Android, iOS e FCP.

Rúben Dias

Após a fantástica exibição de hoje, o benfiquista ignorante em mim achou que Rúben Dias iria celebrar a vitória pegando fogo à ambulância do INEM ou depenando a águia Vitória depois de consumidos muitos litros de álcool. Nada mais errado. Rúben Dias dirigiu-se calmamente à zona de entrevistas e deu mais um recital pleno de benfiquismo e autoridade, desta feita intelectual, provando que não se deve avaliar um livro pela capa ou um futebolista pelo penteado. Temos capitão - se conseguir manter os olhos na bola e não nas pernas do adversário.

Lema

Muito promissor. O argentino que todos - incluindo eu - julgavam impreparado para o clássico estava prestes a terminar um excelente jogo quando subitamente Fábio Veríssimo.

Grimaldo

Só lhe faltou acertar no Otávio para ser a melhor exibição da época.

Fejsa

Merecia ter tido mais trabalho no seu 100º jogo na liga portuguesa.

Pizzi

Assistência perfeita e muito difícil de executar. Quando a bola partiu da sua cabeça já o Benfica ganhava por meio a zero. Infelizmente as câmaras não mostraram, mas alguns adeptos mais atentos viram Rui Vitória nesse exacto momento a mandar Samaris e Alfa Semedo aquecerem.

Gabriel

Esqueçam o típico "Goals, skills, assists HD 2018/2019 WELCOME TO BENFICA". O próximo vídeo com os destaques de Gabriel no YouTube terá o nome "AMAZING! Man playing the violin with his feet".

Salvio

Deu por diversas vezes a sensação de que sozinho chegaria para meia equipa do FC Porto. Infelizmente, todos estes lances terminaram com a bola a esbarrar num mar de pernas ou no próprio cérebro de Salvio.

Cervi

Construiu um dos melhores lances do jogo, dando a André Almeida a oportunidade de mandar uma bojarda contra Eder Militão, que deve ter deixado o logo da Nike tatuado na perna. O lance terminaria com um aglomerado de jogadores e uma posse de bola para o adversário, tudo isto sem que ninguém tivesse percebido muito bem o que se passou, um pouco como algumas jogadas de Cervi.

Seferovic

Corre uma graçola nas redes sociais que envolve o minuto 62 do Benfica-Tondela da época passada. A piada faz-se com o relato do próprio jogo: sai Zivkovic, entra Seferovic. Durante meses, sempre que o suíço entrava ou saía do jogo, o facto era assinalado com um travo de ironia que servia tanto para criticar a perplexidade causada por algumas escolhas de Rui Vitória, quanto para reafirmar a descrença em Seferovic. Quis o destino que hoje, aos 62 minutos, Seferovic arrancasse com raça para um lance que deu, a ele e a Rui Vitória, a primeira vitória contra o Porto no Estádio da Luz. Assim sendo, faço minhas as palavras do Haris: CHUPEM.

Rafa

Entrou bem no jogo, sempre com a cabeça e o coração no sítio certo. Uma startup a atacar, uma IPSS a defender.

Alfa Semedo

Começou como médio de contenção, terminou como defesa de oração. Nada mal.

Samaris

Infelizmente, já não foi a tempo de apanhar o Otávio.