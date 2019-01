Como o guionista é Rui Vitória, isto é tudo uma estranha sucessão de acontecimentos unidos por uma gravata de mau gosto (Um Azar do Kralj)

Odysseas

Da mesma forma que o semblante dos adeptos vai ficando cada vez mais carregado, também a expressão facial de Vlachodimos evolui a cada defesa que o grego faz para evitar resultados ainda mais embaraçosos. Hoje, por exemplo, depois de defender milagrosamente um remate perfeito de Paulinho, Vlachodimos virou-se para os colegas e os seus olhos perguntaram "a sério que vim para Portugal aturar esta merda?"

André Almeida

Uma exibição tão fraquinha, mas tão fraquinha, que só lhe faltou um auto-golo para ser perfeita.

Rúben Dias

Quase todas as semanas Rúben Dias tem aquilo a que na gíria se chama uma travadinha, isto é, um instante em que o seu cérebro deixa de funcionar e tudo se torna possível para os atacantes adversários. Tal como os sismos, ninguém sabe quando é que estes momentos potencialmente fatais de Ruben Dias irão acontecer, o que explica a sorte que o miúdo tem em não ser responsável por mais golos sofridos nesta fase da temporada. Hoje, bastou a Jackson Martínez observar atentamente os movimentos de Rúben Dias, procurar uma desmarcação e deixar que o jovem talento português fizesse o resto. A boa notícia é que Rúben Dias tem cara de quem desfez uma porta de uma casa de banho ao intervalo.

Jardel

Não me esqueço do abracinho que deu a Rui Vitória há uns dias. Num momento crítico para as hostes benfiquistas, Jardel escolheu o lado errado da história. Não satisfeito, hoje marcou na baliza errada. Karma is a bitch.

Grimaldo

As suas combinações com Cervi no flanco esquerdo deviam ser compiladas numa curta metragem e inscritas no MOTELX.

Fejsa

Se a história do jogo de hoje tivesse sido escrita por um guionista, gabaria a finíssima ironia do autor que fez de Fejsa um dos melhores em campo. Uma vez que o guionista de serviço é Rui Vitória, isto é tudo uma estranha sucessão de acontecimentos unidos por uma gravata de mau gosto e uma garrafa de água que, se porventura falasse, suplicaria por ser arremessada - contra o próprio Rui.

Gedson

Com o passar dos minutos, o seu novo penteado de palmeira foi-se tornando cada vez mais irritante.

Pizzi

Às vezes imagino Rui Vitória a pedir meia dúzia de jogadores à direcção do Al Nassr e eles a pagarem as cláusulas de rescisão.

Zivkovic

É compreensível, as pessoas não estão para raciocinar.

Cervi

A melhor forma de aproveitarmos Cervi não é no flanco esquerdo e muito menos no flanco direito. Se o argentino quiser realmente ser útil ao clube, que sirva de cunha para mesas desniveladas. Tem o tamanho de 3 guardanapos dobrados em quatro. É só ficar quieto e talvez haja salvação para ele.

Jonas

Sofreu uma alucinação aos 70 minutos e viu Rui Vitória onde afinal se encontrava o guarda-redes do Portimonense. Jonas acabou por ser expulso, mas o pior estava para vir. Quando regressou ao banco percebeu que a cara de Rui Vitória se mantinha intacta.

Salvio

Este é que a leva direita.

Seferovic

Hoje falo-vos do Casal Sta. Maria Pinot Noir, um belíssimo vinho de Colares produzido ali para os lados do Cabo da Roca que estagiou 8 meses em barricas de carvalho para que nós pudéssemos encarar as agruras da vida com outra disponibilidade emocional.

João Félix

Se Rui Vitória continuar no Benfica, João Félix muda de clube ou inscreve-se novamente no ensino secundário e opta por outra carreira.