Galatasaray-Benfica? Não. Um Azar do Kralj tem outras coisas importantes em mente: qual é a cláusula de rescisão de Bruno Lage?

Vasco Mendonça (Um Azar do Kralj)

Vlachodimos

Grande defesa aos 85 minutos. Foi o irmão mais velho de que os meninos do Seixal precisavam naquela final de tarde em Istambul.

Corchia

Boa exibição do lateral que, tal como os restantes reabilitados de Bruno Lage, aparenta ser muito melhor do que nos pareceu até há 1 mês e pouco. É um tema delicado que justifica a marcação de um Prós e Contras para debater quem deve ser titular no próximo jogo, se Corchia ou Puskas.

Rúben Dias

Imperial e justamente premiado por isso. Há quem queira ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. Rúben Dias quer arrancar umas pernas a adversários e ser capitão do Benfica. Tal como tudo o que o miúdo conseguiu até aqui, também hoje o momento pareceu chegar subitamente, porque temos sido mal habituados a esperar demasiado.

Ferro

Ainda há 2 semanas parecia o mais tenrinho do quarteto defensivo e hoje foi vê-lo limpar o centro da defesa como quem manda nisto tudo. Em suma, mais um que dará a vida por Bruno Lage. Ao contrário do que vemos nos filmes, em que o protagonismo cabe geralmente a uma mulher mais experiente, seja um quarentão de Setúbal a transformar estes miúdos em homens.

Yuri Ribeiro

Agora mais a sério, talvez devêssemos considerar um número limite de jogadores do Seixal no onze. Ou qualquer coisa assim.

Florentino

Obrigado por tudo, Ljubomir. Felicidades na próxima etapa da tua carreira.

Gedson

Bom regresso ao onze, primeiro a fazer de Gabriel e depois a fazer de Pizzi, com um ou outro erro de Gedson. Como qualquer miúdo da sua idade, Gedson podia optar pelo caminho fácil e revoltar-se contra a figura paternal de Bruno Lage, mas não.

Salvio

"Até estava a jogar bem, marcou um golo, e depois lesionou-se" - um dia será este o título da biografia de Salvio.

Cervi

Nunca o desespero foi tão bem representado num pé esquerdo.

João Félix

Até os turcos já sabem qual o antídoto. Exibição fustigada por sucessivas caneladas de adversários invejosos. Deixem o nosso menino jogar. É para isso que os adeptos pagam bilhete, incluindo os da equipa adversária.

Seferovic

Se eu volto a ouvir alguém chamar cepo a Seferovic, acho que dou cabo da minha vida.

Gabriel

Apesar de alguns passes menos acertados, continua a mostrar que tem tudo para se tornar BFF de Florentino num futuro muito próximo.

Krovinovic

Entrou para o lugar de Cervi. Fez a média de idades da equipa descer para 22 anos e a tensão arterial de quem viu jogar Cervi descer para 12.

Samaris

Falemos de coisas importantes: qual é a cláusula de rescisão de Bruno Lage?