Nada temei, fiéis, pois o Senhor providenciará voos a Shanghai por €689 na Emirates para curar o espécime suíço (o bíblico Um Azar do Kralj)

Vlachodimos

Dizei aos turbados de coração: Sede fortes, não temais; eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus; ele virá, e vos salvará.

Isaías 35:4

Tal como nós, Vlachodimos pareceu estranhar a impetuosidade ofensiva dos croatas, mas não deixou que isso quebrasse a sua concentração. O grego é o principal responsável por levar esta eliminatória para a segunda mão, onde faremos aquilo que nos compete: dizimar os sonhos deste inocente Dínamo Zagreb, convencido que estará da sua capacidade para sobreviver a uma descida ao Inferno.

Corchia

Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas não desanimados; Perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não destruídos

Cap. 2, Coríntios 4:8, 9

Independentemente do valor que começo a reconhecer-lhe, a pessoa sabe que foi uma noite complicada quando há gente nas redes sociais a dizer que Corchia foi um dos melhores do Benfica.

Rúben Dias

Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes.

Mateus 5:42

Ingénuo na abordagem ao lance do penálti, em que acabou por oferecer meio golo a um croata em nada merecedor de tamanha generosidade. Mas é esta a entrega de Rúben Dias ao jogo: sem temor, com a sofreguidão própria de quem quer ganhar tudo em cada lance e por isso dá o que tem e o que não tem. O excesso de generosidade tem estas desventuras, que só tornarão o nosso capitão mais forte.

Ferro

Sofre pois, comigo, as aflições como bom soldado de Jesus Cristo.

Cap. 2, Timóteo 2:3

Sofreu e de que maneira, sendo obrigado a pisar zonas laterais para compensar a projecção do colega na lateral, assim como a demais compensações, para além de ter feito maioritariamente aquilo que lhe competia no seu raio de acção.

Grimaldo

E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis.

Mateus 21:22

É nestas alturas em que Grimaldo termina um jogo agarrado à perna que eu mando o Richard Dawkins e o Sam Harris às malvas e rezo a Deus, Lage e todos os santinhos para que não seja nada. Mais importante do que saber como jogou hoje, é saber que voltará a jogar. Como se não lhe chegasse o sofrimento de jogar no mesmo flanco de Krovinovic e Cervi.

Florentino

Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo;

Filipenses 1:6

Encheu o campo na medida do possível, apesar de hoje ter mais adversários do que tem sido habitual, isto se incluirmos alguns dos colegas. Foi provavelmente o adversário mais complicado que enfrentou até agora na equipa principal, e ainda assim saiu intacto. Nunca uma criança pareceu tão calma sob pressão. Apetece dizer, em caso de incêndio: mulheres e homens primeiro, o Florentino não se importa de esperar.

Gabriel

Os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles.

2 Coríntios 4:17

Agora que nos estávamos a habituar ao Gabriel portento físico e cerebral do meio-campo benfiquista, custa um bocadinho sair à rua e dar de caras com o Gabriel mais tremido, mas em boa verdade fomos todos surpreendidos por estes croatas, excepto aquele vosso amigo que segue todas as contas da Opta no Twitter e já sabia que isto ia correr mal por causa de uma estatística qualquer sobre recuperações de bola junto às bandeirolas de canto. É deixar de lhe falar até virarmos a eliminatória.

Gedson

Dizei aos turbados de coração: Sede fortes, não temais; eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus; ele virá, e vos salvará.

Isaias 35:4

Tal como eu numa madrugada de 2006 em que acordei à porta de um prédio em que vivi na Rua do Caldas, também Gedson tem tomado demasiadas decisões erradas, especialmente na construção ofensiva, e isso parece prejudicar os seus níveis de confiança, tal como prejudicou o meu fígado. Passou muito tempo de costas voltadas para a baliza adversária, a tentar ganhar tempo para perceber o que se passa, quando nem Bruno Lage parecia capaz de reagir. Saiu sem glória, mas esta voltará a banhá-lo. O miúdo bem pode aparentar mediania numa noite como a de hoje, mas o talento não engana, e está nas melhores mãos.

Krovinovic

No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.

Efésios 6:10, 11

Onde está o Krovinovic cujo magnetismo atraía a bola de jogo e fazia jogar os demais? O de hoje foi uma sombra do tipo tremendamente inteligente com e sem bola que vimos na época passada, antes da lesão. Apesar de ter sido devidamente acossado pelo adversário, é impossível dizer que não esperávamos mais. Se há coisa que todos esperávamos hoje era mais, de Krovinovic e dos restantes. O Benfica também é isto. Esperar muito, ou tudo, de quem veste a camisola. E hoje Krovinovic pareceu temerário e incapaz de assumir o protagonismo que o jogo pedia dele. Ora encostado ao flanco, ora jogando por dentro, expliquei porque é que não tem jogado. Resta confiar nos talentos espeleológicos de Bruno Lage para encontrar o Krovinovic outrora avistado.

João Félix

No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.

Efésios 6:10, 11

Passou a maior parte do tempo entregue à sua sorte na Croácia, o que raramente dá bom resultado em jovens desta idade e irreverência. Será uma sorte se não apanhar sífilis. O miúdo Félix terminou irremediavelmente sozinho na frente de ataque, sem o BFF Seferovic para arrastar centrais e pagar rodadas de shots, deambulando como um poeta melancólico pelas ruas de Zagreb, a declamar Baudelaire sem consultar o Citador, todo ele talento literário sem correspondência adequada na fealdade técnico-táctica imposta por muitos dos intervenientes, que por fim sucumbiria à prosa croata.

Seferovic

Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão.

Salmos 37:23, 24

E por Senhor entenda-se o departamento médico do clube. Meus caros, não sei quando é que sai o boletim clínico respeitante ao jogador que mais falta fez hoje na manobra ofensiva da equipa e até mesmo na reacção à perda, mas fiz uma pesquisa muito rápida e há voos directos para Shanghai na Emirates por 689€. Quem consegue curar o Marega também chega para este elegante espécime suíço.

Cervi

Este é o meu consolo no meu sofrimento:

A tua promessa dá-me vida.

Salmos 119:50

Querem melhor prova de que até a Bíblia nos engana? Não há consolo possível para o sofrimento que é ver Cervi em campo nesta fase da época. É verdade que a sua promessa já deu vida, mas se continuar assim a confirmação do óbito não tardará.

Rafa

Tu conheces bem nossas iniquidades; nossos pecados mais secretos não escapam à luz da tua face.

Salmos 90:8

Pecou pela entrada tardia e deveria ter tomado o lugar de Seferovic que nem o avançado que nos foi prometido aquando do fim do mercado de Janeiro. No fundo, a sua presença em campo serviu para confirmar que até figuras suprahumanas como Bruno Lage cometem erros.

Zivkovic

Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.

Lage 19:04