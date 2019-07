A média de 1.3 travadinhas por jogo (dados Goalpoint) de Florentino e a Taça Hospital da Luz que tanto diz a Fejsa (por Um Azar do Kralj)

Svilar

Uma defesa de belo efeito e zero patacoadas? Objectivamente, foi uma das melhores exibições de Svilar desde que chegou ao Benfica, mas compreende-se que César Peixoto tenha recusado abordar o tema na flash interview. Veja-se o que aconteceu a José Mourinho desde que elogiou o miúdo.

João Ferreira

Antes do jogo de hoje, achava que este miúdo só viajaria para os EUA se entrasse no porão à socapa. Boa surpresa. Fez por merecer um lugar em económica.

Rúben Dias

Noite de pouco trabalho defensivo e muito planeamento de todos os posts de Instagram que vai publicar quando estiver na Califórnia.

Jardel

Apesar da titularidade, Jardel sabe que a próxima época será provavelmente passada no banco e nos bastidores de mais um título nacional, a educar os jovens e até os graúdos. Podia começar por seguir a sugestão do treinador e prender os imbecis que se portaram mal na bancada.

Grimaldo

Das duas uma: ou a condição física de Grimaldo melhorou muito nos últimos dias ou afinal não há propostas decentes de gigantes europeus. Seja o que for resultou.

Samaris

Esqueçam os criativos de FC Porto e Sporting. Esses vão levar pau e serão aniquilados sem grande dificuldade. O grande adversário de Samaris neste campeonato é Florentino, mas por enquanto o grego parece levar vantagem. Bem a defender, mais recursos a atacar.

Gabriel

Agora que percebemos que a sua condição física e disponibilidade mental estão já em níveis invejáveis, é melhor guardá-lo no banco, não vá o homem lesionar-se outra vez.

Rafa

Bons olhos o vejam, meu caro amigo e decisor de eleição revelado na época passada.

Caio Lucas

13 de Julho e já me começa a irritar. Não sei se isto vai acabar bem.

Chiquinho

13 de Julho e já me parece titular. De resto, há muito que o futebol português precisa de um ídolo chamado Chiquinho. Posso estar a exagerar, mas daqui a 2 horas ninguém se vai lembrar disto.

Raul de Tomás

Como se não bastassem as movimentações inteligentes e o pragmatismo na cara do guarda-redes, dá-se o caso de RDT soar muito melhor do que HS. RDT parece uma nova tecnologia utilizada para vencer o Mundial de Ralis ou uma corrida às 4 da manhã na Ponte Vasco da Gama. HS (Haris Seferovic) é literalmente o nome de uma marca de champôs.

Florentino

Perante um adversário macio, manteve a média de 1.3 travadinhas por jogo (dados Goalpoint).

Vlachodimos

Os leitores mais fiéis sabem que às vezes me esqueço de escrever sobre um jogador ou simplesmente me esqueço de o colocar no email enviado para a redacção. Quero que saibam que não foi esse o caso.

Salvio

O nosso novo lateral direito brilhou na fase do jogo que mestres como Johann Cruyff, Arrigo Sacchi e Carlos Azenha denominaram "bater em mortos". O argentino não se deixou amaciar e foi fazendo piscinas no flanco direito, para choque dos adeptos da casa, que viram Salvio desfigurar sem misericórdia os corpos inertes dos jogadores da sua equipa.

Nuno Tavares

Então vá, Grimaldo, felicidades.

Conti

É uma pena ter o passaporte caducado, logo agora que bisou pela primeira vez ao serviço do Benfica.

Ferro

Perguntei ao meu amigo Balvenie 17 anos Doublewood o que achou da exibição do Ferro e nem ele soube dizer algo que vos interessasse ler. Não foi isso que me prometeram na Garrafeira Nacional.

Pizzi

Entrou para o espaço até então ocupado por Caio Lucas e pareceu o próximo Bola de Ouro - por comparação.

Cervi

Bruno Lage sabe ler os adeptos benfiquistas e talvez por isso tenha desfeito desde já uma das maiores dúvidas deste plantel. Afinal Tiago Dantas consegue ser ligeiramente mais alto do que o Cervi.

Jota

Calma que isto vai.

Seferovic

SEF? SEFVC? SFRVC? SVC? SFC? SRVC? HSFVC? #$%@-se! Não se aproveita uma sigla com o nome deste gajo.

Fejsa

A Taça Hospital da Luz terá um significado especial para Fejsa, que conhece aqueles corredores melhor do que muitos funcionários da 2045. Agora que a sua despedida do Benfica se aproxima, era de pensar numa festa como deve ser: ele e alguns veteranos deste plantel, algures nos EUA, que se lixe a Champions Cup ou lá o que é aquilo, uma carraspana à antiga, cocaína, o Jardel deixava o futebol e era deixado junto à fronteira com o México com o salário de junho e uma amiga, entretanto a caravana tem dois lhamas que se juntaram sem que alguém soubesse explicar, descobrimos que o Rafa tatuou uma águia na cara, e o Tiago Dantas é descoberto a dormir dentro de uma Samsonite Weekender.

Taarabt

Talvez merecesse outro tipo de estreia a marcar na equipa principal, ele e nós, que fizemos as contas e percebemos que os golos de Taarabt ao serviço do Benfica custaram alguns 4 milhões cada um. Gaste-se ou não, a verdade é que o marroquino continua a ser um dos mais esclarecidos em campo.

Tiago Dantas

Este menino vai dar-nos muitas alegrias. Ainda agora se estreou e já renovou contrato. Mais um talento singular saído do Seixal, e o primeiro em que o valor fixado para a cláusula de rescisão - 88 milhões - coincide com a altura do jogador em centímetros.