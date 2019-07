No primeiro toque, Jota abriu uma cratera. No segundo, assistiu Rafa. O terceiro toque foi do telemóvel de Vieira: o agente quer um aumento

Odysseas

Apesar de só ter contrato com o Benfica até Janeiro, Odysseas parece continuar motivado para dar o seu melhor pelo clube, mostrando inclusivamente reunir condições físicas para a prática da modalidade, algo que nem sempre acontecer com os melhores jogadores nesta posição. Para além das defesas atentas, viu-se que tem feito trabalho específico a treinar os golpes de vista. A bola faz o que ele quer.

Nuno Tavares

Ele que tenha cuidado com estas experiências do Lage. Não costumam correr bem. Veja-se os três últimos titulares nesta posição. André Almeida fez uma fractura. Salvio foi obrigado a emigrar. João Ferreira foi oferecido numa troca do OLX. Este Nuno Tavares que continue a mostrar futebol e vai ver o que é bom para a tosse.

Rúben Dias

Cheguei a uma fase da vida em que chego a confundir Rúben Dias com Ferro, tal é a elegância com que o nosso mais que óbvio capitão de equipa aborda a maioria dos lances.

Ferro

Um desarme esteticamente perfeito aos 13 minutos, seguido de um passe primoroso por cima de um adversário a lançar o contra ataque, era tudo o que eu precisava de ver o Ferro fazer nesta noite de julho.

Grimaldo

Algum entrosamento com Caio Lucas polvilhado pela mesma desconfiança que todos sentimos em relação a este gajo.

Florentino

Não sei se é dos ares da Califórnia, mas Florentino continua com a mentalidade de baseball, como se tivesse três oportunidades para acertar com o bastão na bola. Esta ginga de médio defensivo todo chill que de vez em quando mete a pata na poça não vai sobreviver à ansiedade natural do benfiquista, e algo me diz que também não vai convencer Bruno Lage.

Gabriel

Loading…

Pizzi

Esquerda e direita. Ele que se ponha fino. A concorrência é muita e não parece estar para brincadeiras.

Caio

Testar jogadores é também testar os adeptos. Caio Lucas teve um arranque formidável com um lance individual que é 90% do golo de RDT. O problema é que faltavam 87 minutos para o jogo acabar e ainda não é claro se Caio Lucas tem o que é preciso para aguentar uma jornada de trabalho. Se um lance corre bem, parece craque; sempre que perde a bola fica a sensação de que podia ter feito mais, que é mais ou menos uma forma simpática de dizer que não vai durar muito se mantiver esse registo.

R.D.T.

Possante, inteligente, sentido de baliza, capacidade de arrastar os defesas e conduzir a bola apesar da sua presença, enfim, uma série de atributos que nos fazem questionar para que raio fomos gastar mais 17 milhões no passe do Vinicius. Como se isto não bastasse, é também respeitador dos mais velhos, como demonstra uma assistência primorosa para Seferovic que o suíço desperdiçou porque Seferovic.

Seferovic

Esperou até Raul de Tomás abandonar o relvado para mostrar que também sabe jogar futebol, e ainda bem. Se mantiver o registo da época passada, tem tudo para desperdiçar 80 e marcar mais 20. Nada mau para quem até há um ano jogava na conhecida posição de terceiro avançado, ou seja, pouco ou nada calçava. Se depender dele, o Vinicius pode ir já directo para o Rio Ave.

Rafa

Eu sei que já passou algum tempo desde a revelação de Rafa, mas continuo a observar com um misto de surpresa e embevecimento a frieza com que Rafa finaliza as suas oportunidades de golo.

Jardel

Acabou por ter menos trabalho do que os postes.

Jota

O seu primeiro toque na bola, uma recepção orientada, abre uma cratera na defesa do Chivas que só não cria mais perigo porque o miúdo foi pisado. O segundo toque na bola é outra recepção entre linhas que cria o segundo golo. O terceiro toque foi o telefone do Vieira a tocar. Era o empresário a exigir um aumento salarial.

Samaris

O grego joga bem e jogar sem pressa, sem ânsia de agradar. Vai fazendo o seu trabalho enquanto aguarda pacientemente que Lage os adeptos concluam que é dele a titularidade no arranque desta época.

Taarabt

Brilhante. O jetlag não o afectou, já que Taarabt passou anos a acordar fresquinho a estas horas. O marroquino pegou no jogo e colocou o corredor central a carburar de uma forma que mais ninguém soube fazer esta noite. Não sei qual é a política do Lage em relação a este tema, mas Adel fez por merecer uma noite de drogas e álcool.

Chiquinho

Encostado à ala parece um reforço do Tondela em Janeiro. Ninguém quer isso, nem mesmo Lage. Assim que voltou a pisar corredor central voltou a dar uns ares de si.

Ebuehi

Levou um nó aos 88 minutos que o fez ter saudades do ano que passou no ginásio a recuperar da lesão.

Fejsa

Apesar de tudo tem mais títulos do que lesões.

Zivkovic

Quem?

Cervi

Cervi? Quem quer saber do Cervi?