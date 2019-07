Um Azar do Kralj, criador do site ojotajarenovou.com, acredita que Fejsa está prestes a ser vendido às peças a uma sucata turca

Vlachodimos

A agilidade de Mattia Perin, os reflexos de Cillesen, o posicionamento de Trapp e o jogo de pés de Binya. Pronto, jogas tu, Ody. Não se fala mais nisso.

Nuno Tavares

A mente perversa de Bruno Lage continua a fazer das suas. Mais uma sessão de tortura infligida a Nuno Tavares, que terminou com o jovem de volta à sua posição natural e a aniquilar milaneses.

Rúben Dias

Depois de conduzir o quarteto defensivo do maior clube português ao título nacional e de garantir mais uma conquista para a seleção do seu país, Rúben Dias prepara-se para conquistar a primeira International Champions Cup. Desengane-se quem acha que o jogador é o denominador comum. É apenas mais uma operação do Benfiquistão, que continua a intervir nos bastidores do futebol mundial. Mais um que vamos pagar para vender, seguramente.

Ferro

Mais uma ficção criada pelos guionistas do Seixal, que desta vez pediram a Ferro para chegar um pouco mais tarde a alguns lances, por forma a apimentar mais um jogo que o Benfica ameaçava dominar.

Grimaldo

Todos os lances em que cometeu erros deixaram no ar a leve suspeita de que Grimaldo fez de propósito para forçar a saída. Não sabemos se o faz porque anseia por um salário melhor num clube menor, se está simplesmente a adquirir ritmo para escavacar o Sporting na Supertaça ou se já percebeu que vem aí o Nuno Tavares.

Fejsa

Supostamente está em vias de ser vendido às peças a uma sucata turca, mas Fejsa mostrou que ainda está aí para as curvas. Desde que não sejam muitas ou muito apertadas. Se puder se uma recta será melhor para todos.

Gabriel

Não consigo precisar o minuto em que Gabriel decidiu virar o jogo com um passe que devia ser patenteado ou tornado património futebolístico da humanidade. É um movimento de anca que mais parece um swing e coloca a bola do outro lado do terreno, encostadinha ao pé de um colega, no tempo de um pestanejar. Merecia repetições várias, câmara fixada no rosto de colegas, adversários, treinadores, ou os muitos benfiquistas no estádio, enfim, o mundo inteiro em suspenso a admirar um simples gesto técnico que faz a pré-época valer a pena.

Pizzi

A verticalidade de Rafa e o maior protagonismo de Taarabt não devem fazer-nos suspirar por uma alternativa a Pizzi na direita. Não, amigos. Devemos, isso sim, agradecer aos deuses por termos mais formas de dinamitar as defesas adversárias.

Rafa

A sua melhor ideia em todo o jogo foi ter guardado os sprints malucos para a 2.ª parte. A tareia aos defesas do Milão foi mais do que merecida. Nota adicional: Rafael Alexandre, se voltares a falhar uma oportunidade como aquela da primeira parte, vais para a equipa sub-23.

Taarabt

O ritmo aparentemente pausado de muitas ações em campo faz-me ver no desempenho de Taarabt aquilo que eu seria capaz de fazer se passasse os próximos 6 meses a treinar às ordens de Bruno Lage. É ridículo, porque eu seria muito melhor do que o Adel, uma espécie de Michael Laudrup com melhores pés e pior feitio. Voltando ao assunto que aqui nos traz, há uma parte do Adel que parece interessada em relaxar, como se o corpo ainda arrastasse consigo os vícios de uma vida passada na noite lisboeta, ou lhe pedisse mais um shot. Isso ou o marroquino está condenado a viver com cadastro. Seja o que for, Taarabt parece capaz de carregar o fardo e, já agora, o piano, embalando o resto da equipa para uma vitória saborosa. Eu até propunha um brinde, mas pode correr mal.

Seferovic

Mais uma vez Bruno Lage a surpreender um jogador, não com uma repreensão mas com uma lição. Seferovic anda há algum tempo com cara de enjoado, cara de quem não parece ainda convencido com o seu novo colega do ataque, e foi justamente por isso que Lage o plantou lá na frente, muitas vezes longe da bola, até o suíço reconhecer o erro e voltar a participar no carrossel ofensivo. Agora só lhe falta pedir desculpa a RDT, de preferência já no próximo domingo.

Caio

Sempre que entra faz estragos. Estou quase rendido. Só falta pôr um sportinguista em férias a chorar e podemos ser amigos.

Florentino

Quero aproveitar a oportunidade para vos dizer que, depois de pensar no assunto, concluí que fui algo injusto com Florentino no último jogo. Se isso aconteceu, é porque esta não é meramente uma relação adepto-jogador, mas antes um elo paternal que nos liga ao futuro melhor centrocampista mundial. Não é ralhete gratuito. É ânsia de perfeição, rumo à cláusula de rescisão.

Samaris

Poucos minutos na pré-época, mas nada que nos deva preocupar. Samaris conhece esta condição há muito e sabe que o plantel é rico em opções. Além disso vamos vender o Fejsa.

Ebuehi

Diz que está perto de conseguir fazer 90 minutos. Acumulados, sim.

Chiquinho

Em vez da habitual t-shirt a dizer I <3 NY, comprou uns chocolates no aeroporto e regressou da Big Apple com um lugar no plantel do Benfica. A família compreendeu.

Jota

ojotajarenovou.com

Zivkovic

Coitado. Zivkovic é uma espécie de Perdidos e Achados, mas em vez de esperarmos 10 anos para saber como está a vida dele, vemos 5 minutos por semana. Por favor acabem com esta decadência e vendam-no ao Wolves por 25 milhões + objectivos. Não sei, liguem ao Jorge e vejam com ele.