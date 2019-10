Se a FIFA não fosse profundamente corrupta, aquela receção aos 15' de Félix teria dado golo (por Um Azar do Kralj, que chora por João)

Rui Patrício

Imaginem fazer a mala, viajar de Inglaterra para Portugal, passar uns dias intermináveis a treinar sabe Deus o quê, vestir a melhor fatiota que se tem para regressar ao estádio que o viu nascer, ouvir assobios, assistir a este jogo na sua totalidade, e quase não ter oportunidade de tocar na bola. Não sei quanto pagam a Rui Patrício, mas é pouco.

Nelson Semedo

A assistência para Bernardo Silva no primeiro golo comoveu a facção de benfiquistas presentes em Alvalade, que suspiraram pela melhor dupla de laterais que representou o Benfica nos últimos anos. Mostrou valor de sobra para justificar a titularidade nesta selecção, tal como João Cancelo e Ricardo Pereira em ocasiões anteriores, mas nada que demova o seleccionador de colocar Cédric na 1ª jornada da fase de grupos do Europeu.

Pepe

Joga com a desenvoltura de quem se está a preparar não para o Europeu do próximo ano mas sim para o mundial de 2022 no Dubai, o que poderá dar ideias a Fernando Santos.

Ruben Dias

Continua a grande nível na selecção, talvez por ter percebido que este é o único projecto europeu que lhe permitirá lutar por troféus esta época.

Raphael Guerreiro

Não sendo as duas consoantes consecutivas a que os adeptos estão habituados em Alvalade, mostrou-se, ainda assim, seguro do seu estatuto social.

Danilo

Mais uma exibição sólida no centro do terreno. O seu futebol tem menos rodeios do que o de William, o que hoje fez com que a bola passasse mais tempo nos pés dos virtuosos. Talvez por isso seja hoje um dos poucos cidadãos portugueses nascidos na Guiné Bissau capazes de gerar consensos alargados na sociedade portuguesa. É o país que temos.

João Moutinho

Ninguém:

Absolutamente ninguém:

João Moutinho a entrar no relvado: Quem é que já tinha saudades de me ver na selecção, quem?

Bruno Fernandes

Estranha condição esta de ser titular num jogo em Alvalade, mas sentir que a sobrevivência da agremiação representada no relvado não depende exclusivamente do talento dele. Bruno Fernandes demorou alguns minutos a assimilar as novas circunstâncias, mas lá se soltou e foi ganhando importância em campo à medida que o seu futebol encontrava outros seres humanos aptos para a prática da modalidade. Todos merecíamos um golinho de meia distância seu, mas o jogador insiste em guardar os cartuchos para o futebol de clubes. Questiono esta opção.

Bernardo Silva

Foi preciso uma equipa de desencarceramento para descolar o seu pé esquerdo da bola no final da partida. Nesta era dourada de modelos táticos e ideias de jogo, Bernardo Silva é toda uma ideia de jogador, um antídoto contra a desesperança e resignação, uma alegria de se ver. Só precisa de deixar o Twitter e o mundo será dele.

João Félix

Continua à procura do golo que o irá catapultar para o estatuto de jogador de quem todos os portugueses gostam. Por enquanto não alegra ninguém, isto porque o seu público mais fiel - os benfiquistas - desata chorar de cada vez que ele toca na bola. Se a FIFA não fosse uma organização profundamente corrupta e condicionada por interesses obscuros, aquela recepção aos 15' por si só teria colocado Portugal em vantagem. Saiu aos 88 minutos, algo que o próprio já não acreditava ser possível.

Cristiano Ronaldo

Se não fosse o Nani, o magnífico golo que Ronaldo marcou hoje teria sido o tal número 700. Claro que se lembram. Foi um dos melhores golos de todos os tempos, apontado num particular frente à selecção espanhola, e foi anulado porque o Nani resolveu encostar uma bola cuja morada final parecia confirmada desde o início dos tempos. Talvez Nani tenha achado que a sua intervenção era necessária e que aquela bola poderia ter outro destino. Talvez quisesse muito fazer parte daquela jogada inesquecível. Ou talvez, ingenuamente, tenha pensado por um instante que Ronaldo já tinha marcado golos suficientes e não seria aquele a fazer a diferença. Foda-se, Nani.

Gonçalo Guedes

Voltou a demonstrar que é possível vencer na vida se baixarmos a cabeça e rematarmos para onde estamos virados. É um caminho que percorrerá de forma natural, com um sorriso na cara e as orelhas em diferentes latitudes, até ao golo da vitória na final do Euro.

João Mário

Entrou no momento certo, a poucos minutos do final, equivalente futebolístico à diminuição gradual do volume que sinaliza o fim de mais um episódio de "Fernando and friends". A presença de João Mário num campo de futebol começa e acaba no breve instante de ilusão em que uma parte substancial dos sonhos do mundo parecem concretizáveis se esse desígnio começar nos seus pés. A bola chega a corar com os piropos e pede-lhe que prossiga, mas, 99 em cada 100 vezes, João Mário desiste sem razão aparente e passa a bola para o lado ou para trás, concedendo mais um golo à realidade. Que é como quem diz, está seguro na convocatória para o Europeu.

Ruben Neves

Se chegaram aqui, é porque gostam mesmo de ver estes jogos da selecção. Não vos compreendo.