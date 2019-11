Um Azar do Kralj ficou com inveja de Ferro: o melhor era mesmo ter desmaiado no início para não ver esta "dimensão europeia" do Benfica

Vlachodimos

O lugar onde se encontra no relvado permite-lhe perceber como poucos a verdadeira "dimensão europeia" do Benfica. Coitado. Ninguém merece.

Tomás Tavares

Até o tornozelo do André Gomes está mais apto para a Champions do que o Tomás Tavares.

Rúben Dias

Saiu do relvado visivelmente incomodado com os acontecimentos desta noite, talvez fruto de uma exigência meio tonta. Estes miúdos não percebem que o Benfica europeu é isto.

Ferro

Agora que já sabemos que está tudo bem com ele, resta-me dizer uma coisa: que inveja. Quem me dera ter desmaiado ao quarto de hora e ter sido impedido de assistir ao jogo.

Grimaldo

Matem-me.

Florentino

Alguns sinais positivos no seu primeiro jogo como sénior.

Gabriel

Muito músculo e algumas jogadas quase tão bem gizadas como a época europeia do Benfica.

Chiquinho

Os rumores de que encontrámos um novo João Félix são manifestamente exagerados, mas Chiquinho falhou melhor do que a maioria. Por momentos terá sentido falta de uma dinâmica que permitisse à equipa ligar melhor o jogo e desenhar ataques com mais nexo, como acontecia no Moreirense da época passada.

Cervi

Depois de bons indicadores na liga, Cervi voltou hoje a sofrer marcação cerrada de um velho conhecido, esse defesa impiedoso que dá pelo nome de Realidade.

Gedson

A que horas é que a equipa chega ao aeroporto?

Vinicius

É levantar a cabeça e continuar a marcar na Liga até o despacharmos por 45 milhões. Neste caso os custos de intermediação ficam a cargo dos adeptos, que pagam com o tempo perdido a ver o Benfica nesta competição.

Jardel

Felizmente tinha cinco homens consigo na grande área no lance do terceiro golo do Lyon, não fosse ele precisar de ajuda a impedir o remate. Por falar nisso, não sei se já experimentaram beber um Cem Reis Reserva Syrah 2016 diretamente da garrafa. É muito melhor do que as pessoas dizem.

Seferovic

Belo golo na única ocasião que teve. Agora é fazer isto todas as semanas na Liga, na Taça da Liga, na Copa Amizade, na Eusébio Cup, na International Champions Cup, na Taça do Guadiana e no Torneio Internacional da Pontinha até todos nos esquecermos desta Liga dos Campeões.

Pizzi

Tempo suficiente em campo para nos deixar com a sensação de que talvez devesse ter estado mais tempo em campo. Fixe.