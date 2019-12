As instruções de Lage que Samaris transmitiu e cumpriu à risca: PELO AMOR DE DEUS NÃO SE DEIXEM EMPATAR OUTRA VEZ (por Um Azar do Kralj)

Vlachodimos

Mais uma defesa para a fotografia aos 77'. Começam a ser muitas. Estão proibidos de fazer um daqueles vídeos com os melhores momentos que abundam no youtube.

Tomás Tavares

Foi um dos mais ativos no Benfica Crossing Show que foi a primeira parte, mas soube corrigir o erro. Aos 18 anos descobriu o prazer de saborear um bom bife tártaro, fazendo dos portentosos adversários um saboroso picadinho de carne temperada com vodka e lágrimas russas. Repetiu, pois claro.

Rúben Dias

Estranha amizade esta que Rúben Dias forjou com Dzyuba, mutação em forma de humano que consegue juntar os bons pés à compleição física de um urso polar. Foi tentando fugir ao abraço caloroso do nosso Rúben, mas quase sempre sem causar perigo à população.

Ferro

Adquiriu ontem a sua primeira coleção de matrioskas, arrumando por ordem de tamanho os pobres dos russos que tentaram disputar lances com ele. Vai ficar especialmente bonito quando, em maio do próximo ano, for colocado sobre o naperon comemorativo da vitória na Liga Europa.

Grimaldo

Afinal o que é Grimaldo? Tal como as novas gerações que recusam ser identificadas pelo género e se dizem gender-fluid, também o espanhol se recusa a assumir uma única posição no relvado: ora é lateral esquerdo, ora direito, ora extremo, ora médio interior. Seja onde for, jogou quase sempre bem. Abracemos sem preconceitos este magnífico pansexual futebolístico.

Gabriel

Bem a cortar as vazas aos espertalhões que tentavam romper pelo corredor central, ainda melhor a gizar as variações de flanco e passes para colegas entre linhas que lhe têm saído quase sempre mal. É isto até maio, Gabriel. Não mexe mais!

Taarabt

24 horas depois de sabermos que a Rússia será suspensa das competições desportivas de países, um vendedor de tapetes com pés abençoados consegue envergonhar ainda mais todo um país de perna aberta sem saber exactamente o que lhe aconteceu. Carrega Adelio. Procura-nos nas bancadas que os teus fãs encontram-te.

Pizzi

Na manhã antes do jogo houve pessoas - vamos chamar-lhe João - que prometeram a amigos, familiares e demais benfiquistas que se penitenciariam de uma vez por todas se Pizzi fizesse um bom jogo nesta última noite de Champions. Pois bem, estamos à espera. E escusam de tentar justificar-se com os quarenta e sete cruzamentos inconsequentes que Pizzi fez na primeira parte. Estava a afinar a pontaria.

Cervi

Mais uma noite de labuta com o argentino a chegar sempre primeiro à bola, sempre no estrito cumprimento das leis do jogo. Quem discordar pode enviar as suas queixas para [email protected].

Chiquinho

Passou uma parte do jogo perdido na floresta boreal russa. Quando os colegas finalmente o encontraram entre linhas estava hipotérmico e a precisar desesperadamente de um golo para arrancar de vez com a sua trajetória de ídolo benfiquista.

Vinícius

Noite sem pose já não é a mesma coisa, mas felizmente soube manter-se dentro do jogo. Só há um problema: Vinícius precisa de um novo festejo para celebrar as muitas assistências que faz. São muitos meios golos que têm ficado por assinalar. Sugiro aquela pose de CEO do LinkedIn com o braço direito encostado ao peito como se estivesse engessado e a queixo pousado sobre a mão direita. Isso ou continuar a marcar golos e mandar-me dar uma volta ao bilhar grande.

Samaris

Assim que entrou no relvado explicou em três idiomas - português, francês e português brasileiro do Maranhão - as instruções que Lage lhe tinha transmitido: PELO AMOR DE DEUS NÃO SE DEIXEM EMPATAR OUTRA VEZ. Os jogadores cumpriram, incluindo Samaris.

Seferovic

Parece mostrar alguma fome de bola, ainda que neste momento as emissões do Canal Vinícius façam do brasileiro o Panda desta analogia e o pobre do Seferovic um dos Caricas. Pessoas com filhos talvez percebam melhor o que quero dizer.

Caio Lucas

Grande momento "agora sem mãos" de Bruno Lage provando a todos os presentes que é possível vender uma partida da Liga dos Campeões com Caio Lucas em campo. Não gostei da provocação.