Um Azar do Kralj já pediu ajuda à Polícia Judiciária para localizar os melhores adjetivos que permitam caracterizar a exibição de Taarabt

Vlachodimos

Muito bem. Fez tudo para segurar a nossa vantagem. Até cadeiras em pleno voo teria agarrado se estas dessem pontos ao adversário. Se eu fosse mais optimista diria para mudarem aquele letreiro. Talvez daqui a uns meses se diga que aqui nasceu um bicampeão.

Tomás Tavares

Quem diria que a evolução de um jovem lateral-direito catapultado para a condição de titular poderia ser o grande thriller psicológico do futebol nacional? Ninguém, mas sentimo-nos todos um pouco mais vivos por causa dele.

Rúben Dias

Fez o que tinha de ser feito, levando um terço do país ao desespero quando decidiu disputar um lance com Davidson. Enquanto milhares de pessoas choravam perante uma alegada falta de Ruben Dias, milhões exultavam com o movimento tosco do avançado brasileiro. Foi bonita a festa.

Ferro

O jovem Edwards ainda tentou ludibriar o nosso central, mas começou transferido por 20 milhões para o Arsenal e acabou emprestado ao Rotherham com opção de compra. É a vida.

Grimaldo

O nosso melhor atacante. Parem de dizer que precisamos de extremos e não sei quê. Os reforços estão no Seixal.

Gabriel

O gordo lá vai cumprindo o seu papel com aquele misto de abnegação e descontentamento. Ora faz um desarme bem conseguido, ora faz um passe mais arriscado como quem diz que esta posição não é a dele. Aguenta Gabi, que a posição seguinte pode muito bem ser no banco.

Taarabt

Já pedi ajuda à Polícia Judiciária para localizar os adjetivos que permitam caracterizar devidamente a exibição do Taarabt. Enquanto escrevia, o Julian Weigl fez gosto a 20 posts do Adel no Instagram.

Pizzi

O senhor da Sport TV disse que Pizzi não tinha marcado no sábado, como se o tivesse apanhado em falso. Seria toda uma crise para escalpelizar nos programas de comentário desportivo, não tivesse o nosso menino feito mais uma assistência para inflamação de muitos.

Cervi

Se eu disser “cabrão do anão que cada vez gosto mais dele” ofendo alguém? Pois que seja.

Chiquinho

Alguns líricos dirão que apareceu menos do que é habitual, mas por vezes o mundo é dos pragmáticos que vão lá uma vez e trazem os três pontos.

Vinícius

Sem stress. Compensas contra o Aves e em Alvalade.

Seferovic

Até as tochas tiveram mais bola.

Samaris

Entrou mesmo a tempo de levar o clássico Samarelo, uma admoestação que indica ao adepto que o Benfica está prestes a vencer mais um jogo.

Gedson

Felicidades, miúdo. Provavelmente vamos arrepender-nos de ter permitido a tua saída tão cedo, mas a coisa não está fácil.