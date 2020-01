Sai da frente, Rui Gomes da Silva. Este candidato a presidente corre mais, finta melhor e conclui com mais frieza. Um abraço, Rafael

Odysseas

Mais dois golos que não aparecem nos rankings mentirosos. Uma das defesas não evitou apenas um golo do Paços, mas foi vista e revista como se de um golo se tratasse. Não havendo prémio Puskas, por favor inventem um prémio Manuel Bento e ofereçam o primeiro a Odysseas.

André Almeida

Exibição discreta. Entrou no relvado, escolheu uns móveis já montados e enfiou-os na bagagem do autocarro.

Rúben Dias

Enquanto alguns adeptos questionavam nova ausência de Taarabt no onze titular, Rúben prosseguia com o pragmatismo que lhe é cada vez mais habitual e fez a sua melhor imitação de um marroquino com tomates e visão de jogo, colocando a bola em Rafa para este fazer o primeiro golo não anulado neste jogo.

Ferro

Não vos chegavao Rúben? Então tomem lá mais um central capaz de lançar a equipa para o golo. Qual Bruno Guimarães qual quê. Temos tudo o que precisamos.

Grimaldo

Ontem puseram a circular uma foto da estreia de Grimaldo há quatro anos, quando ainda tinha cabelo e estava convencido de que não precisava de nada nem ninguém, nem sequer um central ou um médio defensivo nas suas costas. Como o tempo passa.

Gabriel

Joga com a leveza de quem acabou de gastar 20 milhões num seguro contra todos os riscos - Weigl - e portanto está em condições de se aventurar, espatifar e divertir-nos a todos com o seu entendimento do jogo.

Weigl

Sempre em busca de equilíbros que permitam ao colectivo atacar. Ponderado mas nunca se esquiva ao combate de ideias. Visão globalista aliada a um profundo sentido de tudo que o rodeia. Elegância de classe superior mas sempre disponível para ajudar a sua comunidade. Ganhou-se um futebolista, perdeu-se um bom líder do CDS.

Pizzi

Não foi pela dúvida quanto ao fora de jogo. O VAR demorou cinco minutos a analisar o lance porque queria perceber como é possível um centrocampista fazer tão bem e tantas vezes o trabalho que compete a um avançado. Não satisfeito, Pizzi repetiu a proeza pouco depois num movimento que libertou Rafa para o segundo golo. Desta vez em jogo, para que os homens na Cidade do Futebol pudessem rever e apreciar sem pressas.

Rafa

Sai da frente, Rui Gomes da Silva. Este candidato a presidente corre mais, finta melhor e conclui com mais frieza. Tudo certo desde que o seu projecto europeu não passe por mudar de clube. Que bom ter-te de volta. Um abraço, Rafael.

Cervi

Ultra pressionante, quase asfixiante, um mini rolo compressor que disputa cada lance como se as nossas vidas dependessem disso (e dependem). Se Rafa chegar a presidente, voto em Cervi para ser o seu braço direito.

Vinícius

Fez tudo bem durante a semana e chegou a Paços de Ferreira pleno de força para a entrada a mil que Bruno Lage prometera. Só lhe faltou cortar as unhas dos pés para evitar aquele fora de jogo.

Taarabt

Soube a pouco.

Seferovic

Boa piada, Haris. Por favor não repitas.

Jota

Ontem de manhã via mais um ponto genial do Federer no Open da Austrália e, após a perplexidade habitual, dei por mim triste a pensar que estava um ponto mais perto de o ver abandonar os relvados. Há umas semanas tinha sentido o mesmo quando o Messi marcou aquele golo em casa do Atlético. Gostava que génios como eles durassem para sempre, que nos continuassem a inspirar dentro do court ou do relvado com a sua obsessão competitiva enquanto nós acumulamos uma dívida impossível de pagar. É verdade que ele fez o suficiente para ser eterno, mas ninguém estava preparado para o ver partir tão cedo. É muito, muito triste. Obrigado por tudo, Kobe.