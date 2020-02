Quando saiu, o comentador explicou que Seferovic teve uma noite difícil, desamparada. E nós, Caneira? Quem nos acode? (Um Azar do Kralj)

Vlachodimos

Esqueçam a Vieira de Almeida, a MLGTS e a PLMJ. A única estratégia de defesa capaz de salvar o Benfica está nas luvas de um grego.

Tomás Tavares

A descontração que admiramos ver em lances ofensivos é a mesma que nos causa suores frios sempre que Tomás Tavares é obrigado a defender. Já teve grandes momentos esta época, mas ontem chegou a dar ares de quem vai abrir um bar de praia antes dos 30 anos. Não é um visual que o favoreça em mais uma noite de depressão europeia.

Ruben Dias

Era só o que nos faltava, dois centrais com crise de confiança. Uma espectacular paragem cerebral quando a equipa mais precisava dele.

Ferro

Tirando meia dúzia de ocasiões em que foi ultrapassado e deu a sensação de ter escolhido a profissão errada, esteve bastante bem.

Grimaldo

Soltei uma ou outra gotinha, mas nem foi dos piores jogos.

Florentino

Como um académico muito palavroso mas incapaz de chegar a sítio algum, Florentino passou o jogo inteiro a dar-nos esperança com as recuperações de bola, apenas para a perder pouco depois. Desembucha, Tino.

Taarabt

Exibição esforçada de quem já não sabe jogar de outra forma. A par da CMVM, é dos que mais tem feito por acautelar os interesses do clube.

Pizzi

Marcou um golo precioso que nos mantém na eliminatória. Não sei se devo agradecer ou insultá-lo.

Cervi

Participação muito activa nos 12 minutos em que o Benfica pareceu capaz de discutir a eliminatória.

Chiquinho

O que é feito do Jota?

Seferovic

Quando saiu, aos 68 minutos, o comentador da SIC explicou que teve uma noite difícil e esteve muito desamparado. E nós, Caneira? E nós? Quem nos acude?

Vinicius

Tinha como missão fazer melhor do que Seferovic. Atingiu esse objetivo, mas a fasquia era tão baixa que nós nem nos apercebemos da melhoria.

Rafa

Entrou aos 81’ certamente para agitar o jogo, 10 minutos antes de entrar Samaris para segurar uma derrota pela diferença mínima. E perguntam vocês: ok, mas qual é a piada? Eu respondo: nenhuma.

Samaris

Prémio justo depois da demonstração de garra no final do jogo contra o Braga: 5 minutinhos em campo com a missão de não perder por muitos. Pobre Andreas. Pior do que ter figurantes na Gala Cosme Damião só mesmo ser-se figurante nas competições europeias.