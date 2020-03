Há um F a mais em Ferro e agora que há jogos à porta fechada, Um Azar do Kralj espera que a coisa escale até ser impedido de os ver pela TV

Vasco Mendonça, Um Azar do Kralj

Vlachodimos

Se eu estou farto dos erros defensivos, imaginem o guarda-redes com a maior percentagem de remates enquadrados defendidos nas principais ligas europeias.

Tomás Tavares

Assobiar Tomás Tavares é juntar o inútil ao desagradável. Todos sabemos que o miúdo ainda não está ao nível pretendido e ninguém sabe se ele vai lá chegar, mas tenho a certeza que apupar um rapaz de 18 anos atirado aos cães não é o melhor incentivo.

Rúben Dias

Repôs a verdade após as declarações de Bruno Lage, que anunciara Samaris e mais dez, algo factualmente incorrecto. Foi Rúben, Samaris e mais dois ou três.

Ferro

Agora que os jogos à porta fechada chegaram a Itália e Espanha, tenho esperança que a coisa escale de tal forma que sejamos impedidos sequer de ver os jogos pela televisão. Seja como for, há um F a mais no nome do nosso rapaz.

Grimaldo

Hoje vi uma sondagem no Twitter em que se perguntava quem é o melhor lateral esquerdo do mundo e o nome de Grimaldo aparecia entre Marcelo, Alphonso Davies e Jordi Alba. Não sei quem se intoxicou mais nas últimas 24 horas, eu ou o tipo responsável por este tweet.

Samaris

Grande remate ao ângulo na flash interview quando afirmou que este empate é uma derrota. Todos sabemos que as palavras não ganham jogos, mas, se bem empregues, conquistam o coração dos adeptos. Talvez o grego possa começar a escrever uma ou outra newsletter para o clube.

Weigl

Curiosamente fez alguns passes progressivos, coisa que pouco ou nada se tem visto nele, mas o saldo continua a ser curtinho para a nossa expectativa. Eu celebro baby steps quando vejo o meu filho caminhar ou quando vejo o Tomás Tavares tirar um cruzamento, não quando vejo um alemão de 24 anos fazer aquilo para que foi pago.

Pizzi

Muito bonito o voto de confiança para que falhasse o segundo penálti da noite. Pizzi acabaria por marcar de recarga, para gáudio dos milhares de adeptos que não celebravam um golo com este entusiasmo desde o 0-2 do Porto na primeira volta.

Taarabt

#SLBMFC | 0-1 |

75' Substituição: sai Taarabt, entra Jota.

Vídeo:

Rafa

Já treina com bola.

Vinicius

Agora somos nós que cruzamos os braços e perguntamos: então, Vini? Marcas tu ou temos que chamar o suíço para safar isto?

Jota

O momento pedia frieza, determinação, critério, paixão, inspiração e pontaria. Jota trouxe chuteiras.

Dyego Sousa

Teve nos pítons de Rosic um penalty entregue numa bandeja mas optou por não se atirar para o chão de forma dramática, assim hipotecando qualquer possibilidade de ser o herói da noite. Fábio Veríssimo ainda perguntou a Dyego se tinha a certeza do que estava a fazer e o avançado encolheu os ombros. Não lhe resta outra opção senão marcar em todos os jogos daqui em diante e esperar que isso chegue.

Cervi

Vês, Dyego? É assim que se faz.

Dedicado ao Xico da Ladra e aos muitos amigos que continuarão a celebrar a sua memória em todas as festas de amanhã.