Limitação de mandatos, não apertar pescoços em AGs e o fim das cheerleaders: 10 desejos dos benfiquistas para o futuro (Um Azar do Kralj)

Quarentena, dia 534. Ainda não aprendi a fazer pão. A família continua a tolerar a minha presença, apesar do humor de cão. Minudências que antes me incomodavam são agora frágeis memórias, embirrações sem qualquer nexo. Quero lá saber o que vem primeiro, se os cereais se o vinho. A mente vai sofrendo o desgaste natural de uma clausura forçada e da avalanche de informação. Sinais promissores de uma vacina pela manhã, um autarca furibundo à hora do almoço, dezoito marcas de margarina, carros, anti-histamínicos, leite e créditos de consumo que garantem estar ao meu lado e que vai ficar tudo bem, apesar de todos sabermos o que dizem as letrinhas pequenas do prospecto.

Os meus filhos mostram uma evolução positiva ao nível da coordenação motora e da capacidade de me tirarem do sério. Um deles já lê, o outro sabe chegar à comida. Aos poucos começam a sair do ninho. Decidi que vou passar menos tempo com eles em 2021, mas tudo farei até lá para os preparar. Vamos aproveitar a tele-escola para que ambos completem a 4ª classe até ao final deste mês. Se a quarentena se prolongar, são meninos para terminar a licenciatura em dezembro. Em breve, serão mais dois a contribuir para a recuperação da economia enquanto gastam copiosamente o seu primeiro salário pago em escudos.

Mas vocês querem é saber de futebol e afins. Pois bem. O Benfica continua a salvar vidas. Já o fazia através do seu futebol, agora fá-lo doando mais equipamentos ao SNS do que meio país junto. Não que eu esteja a contar, mas este campeonato já ganhámos. Com tanta vitória moral neste país, permitam-me que celebre esta. Quanto à outra competição, sinceramente já não me lembro em que lugar íamos, nem sei se interessa. Mas tropecei numa coisa gira por estas dias. O grande benfiquista José Rosário, emissário do clube em Inglaterra, lembrou-se de colocar uma série de 10 questões ao universo benfiquista e a resposta não se fez esperar. A coisa espalhou-se nos meios digitais e mais de 1000 pessoa responderam. O José não só teve a amabilidade de partilhar os resultados com todos os que participaram como aceitou enviar os resultados do inquérito a pessoas como eu, que estaria inebriado no momento em que fui convidado a responder.

Os temas são muitos - apoio aos sócios, estatutos, futebol, modalidades, assembleia geral, bilhética, btw, etc. Não conseguirei falar-vos de tudo, mas o estudo está aqui, caso o queiram descarregar. Vale mesmo a pena. Escolhi as respostas que considerei mais interessantes, por motivos que explico abaixo.

1. VOLTA COMBOIO À BENFICA

92% dos inquiridos deseja o regresso do Comboio Benfica, a parceria com a CP que permitia aos melhores adeptos do mundo dirigirem-se confortavelmente e em grupo para o Estádio da Luz em dia de jogo. Há muito tempo que constatamos que o Benfica tem melhor apoio fora de casa, seja pelos que saem de Lisboa para apoiar seja onde for, seja porque o Benfica é esta coisa enorme que está em maioria onde quer que esteja. Seja como for, poucas coisas me parecem mais importantes do que garantir a presença destes adeptos responsáveis por tantos pontos conquistados ao longo dos anos. Da maneira que isto está, talvez a melhor solução seja comprarmos a CP.

2. LIMITAÇÃO DE MANDATOS

As questões estatutária não foram ignoradas pelos adeptos, em especial uma ideia de eternização no cargo que é comum no poder em Portugal, mas que talvez fosse bom revistar. Cerca de dois terços dos inquiridos concordam com uma limitação ao número de mandatos e com uma revisão da exigência do número de anos de sócio para presidir aos órgãos sociais. Assino já por baixo. Juntar-lhe-ia a importância de remunerarmos os cargos, proposta que também mereceu a concordância de metade dos inquiridos, que mais seriam se o tema fosse discutido publicamente com a importância que tem. Lá chegaremos, inevitavelmente.

3. ESQUEÇAM LÁ O NOVO EMBLEMA (por enquanto)

Esta é uma das minhas discussões favoritas e uma das que eu sei que está condenada à partida. Sendo eu alguém que ganha a vida a trabalhar na área do marketing, tenho algumas opiniões fortes sobre temas como marcas, design, e outras mariquices do género. Não obstante, também sei que os benfiquistas não estão para isso. Mais de metade dos adeptos recusa-se a fazer alterações ao emblema. No entanto, 40% admitem uma modernização do emblema. Ou seja, com algum trabalho, é possível que uma boa proposta de actualização da marca passe numa AG. Aqui entre nós, acho que poderia ser positivo.

4. ASSEMBLEIAS GERAIS AO FIM DE SEMANA

95% dos adeptos pedem que as assembleias gerais do clube se realizem ao fim de semana e uma percentagem muito próxima solicita a acta da AG até 30 dias depois da sua realização, para não parecer uma daquelas reuniões na empresa em que a única decisão tomada é marcar uma nova reunião. Parece-me legítimo. Já agora, cerca de 100% dos inquiridos preferiam que não se apertassem pescoços durante a realização das AGs. Esta questão não foi colocada no inquérito, mas vão por mim.

5. MELHORAR O SISTEMA DE COMPRA DOS BILHETES

Perto de 90% dos inquiridos concorda com esta proposta. Se eu recebesse um euro por cada pessoa que já vi a relatar dificuldades na compra de bilhetes online, comprava o Sporting.

6. DIA DA CRIANÇA NO ESTÁDIO

Mais de 83% dos inquiridos gostaria de celebrar o dia da criança no estádio. Nada mais justo. Eu concordo, até porque considero que a principal criança a ser beneficiada por esta proposta deva ser eu. Não sei se a Sagres quererá patrocinar esta festa do dia da criança, mas fica a ideia.

7. ACABEM COM AS CHEERLEADERS

Apenas 30% dos sócios que responderam ao inquérito consideram que se deve continuar a lançar estas meninas em campo. Eu cá gostaria muito de saber por que raio é que nos lembrámos de criar uma equipa de cheerleaders em 2019. É uma ideia, como dizê-lo, algo troglodita. E não devia ser necessário explicar isto, como aliás parecem dizer os adeptos do clube. Apenas 6% dos inquiridos são mulheres e isso não impediu a malts de dar a resposta certa. Vejam lá isso.

8. O INFERNO DA LUZ NÃO SE EXPLICA, SENTE-SE

Mais de 86% dos inquiridos concorda com a criação de uma campanha nas redes sociais que demonstre o inferno da Luz. Não percebo se a ideia é convocar mais pessoas a participarem no dito inferno ou se parte dos adeptos quer de facto ver provas da sua existência. É que de inferno a Luz por vezes tem poucochinho. Os assobios a jogadores ou os adeptos que abandonam a bancada aos 80 minutos são infernais, sem dúvida, mas para os nossos.

9. DÊEM UM DESCONTO À MALTA

Mais de 90% dos associados gostaria de ter um desconto na mensalidade da BTV. Talvez fosse porreiro aproveitar a deixa desta crise, que se avizinha longa, e tornar esta uma medida de um stimulus package benfiquista. Os mais carenciados não são menos benfiquistas do que os outros, e agradeceriam.

10. ESTATUTOS, ESTATUTOS, ESTATUTOS

O tema considerado mais importante para a globalidade dos inquiridos. Dá que pensar, não acham? Eu diria que não custa perceber porquê, mas teremos oportunidade de voltar a este tema. Agora é tempo de voltar ao meu estado semi-hibernação. São 11 e meia da manhã, ou, como costumo dizer aos meus filhos neste período de quarentena, whisky o’ clock. Até logo, amigos!