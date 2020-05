Confessem, já tinham saudades do insulto, da difamação e do ódio contra o Benfica, o inimigo público n.º1 (Um Azar do Kralj)

Já tínhamos saudades. Não falo do futebol, essa nota de pé de página no grande complexo industrial do futebol português. Sentíamos falta do resto: do insulto, da difamação, do ódio, da irresponsabilidade, do assassinato de caráter, das teorias de conspiração, e, finalmente, do vandalismo com que hoje acordámos, ao ver aquilo que uns delinquentes fizeram ao mural da rotunda Cosme Damião.

Esta é uma intervenção paga por adeptos anónimos que nada mais quiseram do que honrar a história do seu clube. São adeptos do futebol e da sua história. Em Portugal, a descrição de Javier Marias cumpre-se de forma diferente: o futebol é a recuperação semanal do lamaçal.

Ainda ontem Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, falava de um novo começo e da importância de começar bem. A sua reflexão, que chega em boa hora, procura lançar as bases para uma intervenção de todos os actores - clubes, atletas, dirigentes, parceiros - no sentido de dotar o quadro competitivo nacional de melhores condições de subsistência.

Compreende-se que a situação de emergência social e económica seja o principal foco da sua reflexão, apesar de não ter tanta fé na capacidade de regenerarmos o nosso futebol, de tão pouca que tem sido a vontade demonstrada ao longo dos anos.

Aliás, apetece perguntar também: após tantos anos de auto-elogio ao nosso futebol, onde andou este espírito crítico? À espera de uma pandemia? Bem sei que o sucesso das nossas selecções é uma improbabilidade estatística, mas há muito que as fragilidades do quadro competitivo e dos seus modelos de financiamento eram visíveis. Ainda assim, só posso fazer votos para que essa reforma possa ser operada e assente fundamentalmente numa maior convergência.

Permitam-me acrescentar, humildemente, um tema a esta reflexão. O futuro do futebol português, também como indústria criadora de sucesso desportivo, emprego e crescimento económico, depende de mais um factor: a cultura desportiva é, seguramente, um deles. Sobre isso, creio que muito pouco foi dito pelo presidente da FPF, apesar de todos sabermos que este é dos principais problemas.

Que futuro terá o futebol português se, a cada dia que passa, perde competitividade e civilidade? Feitas bem as contas, o discurso mobilizador de ontem coincidiu no tempo com o regresso das equipas aos relvados de treino, mas tanto a reflexão de Fernando Gomes como o regresso dos protagonistas foram imediatamente ofuscados pelos seus piores adeptos, com duas evidentes manifestações de ódio a norte e sul, ambas tendo o Benfica como alvo.

Sempre o Benfica, esse inimigo público número 1.

Parece haver um convencimento em determinadas facções do fanatismo futebolístico de que Portugal seria um país mais limpo e puro sem o Benfica, que a única coisa que impede esta indústria de prosperar é o Benfica, e que, portanto, estabelecida essa verdade indesmentível, toda a qualquer manifestação como as das últimas 24 horas encontram de imediato correspondência em tentativas de atenuar aquilo que está escrito a letras garrafais nas tarjas a norte ou no nosso mural Cosme Damião: que o futebol nacional só encontrará paz e progresso no dia em que conseguirem enterrar o Benfica, ou no dia em que desaparecer de vez.

Infelizmente para os que odeiam o clube, esse dia não chegará.

Jorge Valdano chama ao futebol o jogo infinito, mas isto é outra coisa. É um ódio sem fim. Resta ao Benfica conviver com esse ódio e utilizá-lo como fonte de energia para este regresso ao futebol, concentrando-se naquilo que mais interessa: condicionar os seus adversários dentro do campo, fazer respeitar os seus pergaminhos institucionais e, quem sabe, fazê-los odiar-nos ainda mais.

Ah, e recuperar o mural Cosme Damião imediatamente, como já o fez. Esta última medida parece-me a mais fácil, mas é também a mais simples de anular. Os delinquentes porfiarão.

Diz Fernando Gomes nos últimos parágrafos da sua carta que este tempo contém um aviso: as pessoas conseguem viver sem futebol. Acho que é uma reflexão de extraordinária importância, se pudermos torná-la consequente. A bem ou a mal. “É verdade que viverão pior, que serão mais pobres, que lhes faltará o prazer estético, a emoção, a alegria, a comunhão, a paixão. Mas viverão.”

Poderá faltar isso tudo, Doutor Fernando Gomes, mas o que não falta seguramente é esta convivência diária com o ódio que aparentemente se tornou essencial à sobrevivência do futebol português. Que o regresso do futebol se faça frontalmente contra o ódio e a delinquência. E que todos os que há uns dias apareceram juntos em nome do futebol sejam parte dessa mudança.

É que, à data de hoje, o regresso do futebol faz-se com uma só certeza: os seus verdadeiros apaixonados, que estimo serem cada vez menos, parecem ter que estar dispostos a passar pelo lamaçal para voltar ao seu lugar na bancada.

Um dia, não há mural que sobreviva.