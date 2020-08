"APAV, boa tarde. Como podemos ajudar?", "Sim, é a bola da final da Taça. Socorro". A final da Taça de Portugal, por Um Azar do Kralj

Vlachodimos

A grande verdade é que uma pessoa não pode elogiar muito estes gajos.

André Almeida

Este jogo deixa-me numa situação complexa. Por um lado estou como todos os adeptos do Benfica: desapontado, deprimido, devastado por mais uma derrota sem apelo nem agravo. Por outro lado, a época chegou ao fim, o que significa que não tenho que escrever mais estes miseráveis. Copo meio cheio, amigos. De whisky, óbvio.

Jardel

Triste despedida: acabar a carreira representar um clube que só ganha campeonatos nos balancetes no qual metade dos jogadores não tem vontade de ganhar e todos recebem o salário a 100%.

Rúben Dias

Vi há pouco que um adepto do clube recebeu uma newsletter às 4:20 da madrugada com a mensagem “vamos virar a página e atacar 2020/21”. Isto é mais ou menos como sair de um funeral e alguém sugerir uma ida a um bar de karaoke.

Nuno Tavares

Acertou um cruzamento por cada espectador presente no Estádio Municipal de Coimbra.

Julian Weigl

Um dia, bem longe de terras portuguesas, este alemão vai contar aos seus netos sobre os estranhos dias que passou em Portugal a correr atrás de uma bola num relvado sem grande noção do que ele ou os seus colegas estavam ali a fazer. Talvez nessa altura o presidente seja outro. Deixem-me sonhar.

Gabriel

Último jogo antes da Guantanamo que o espera às ordens de Jorge Jesus. Aperte com ele, mister. É como na música. Benfica, até debaixo de água. Quem não quiser que desampare a loja.

Chiquinho

Garanti-vos por 3 vezes que o Chiquinho iria marcar neste jogo. Não tenho culpa que vocês levem estes textos a sério.

Pizzi

Uma exibição mais anti-estatutária do que o emblema da nova camisola principal.

Seferovic

- APAV, boa tarde. Como podemos ajudar?

- Sim, é a bola da final da Taça. Socorro.

Cervi

É uma pena que as palavras escritas nem sempre permitam explicar-vos o que sinto. Deixo-vos com esta alternativa.

Taarabt

Vai ser giro voltar a vê-lo numa equipa que não esteja em auto-gestão. Até já, Adel.

Rafa

Penalti bem cavado e pouco mais. Valeu por ter contribuído para a fúria momentânea dos portistas, mas de pouco serviu.

Jota

Nada como perceber nos últimos minutos do último jogo da temporada que talvez o miúdo pudesse ter jogado mais do que 5 minutos por jogo. Mostrou uma coisa rara nos dias que correm: mais vontade de ganhar do que o adversário.



Vinicius

Muito bem o adjunto que não considerava este o jogo mais importante da época ao poupar o melhor marcador da equipa, para que este entrasse de férias com a máxima energia. Vinicius só cometeu um erro, que foi dar-nos esperança num desfecho menos infeliz.

Dyego Sousa

Deixem-me só acabar de beber este batido de cianeto e já vos digo o que achei da exibição do Dyego.