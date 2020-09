Um Azar do Kralj pergunta: Quem tem o faro de golo de um cão invisual com rinite? E olheiras de jogador e-sports? E onde estás, Cavani?

Vlachodimos

A Grécia já tem ruínas que chegue, Ody. Escusávamos de lhes oferecer mais uma em forma de sonho europeu.

André Almeida

Um dia destes, numa conversa entre amigos, ainda vamos conseguir rir deste jogo. Estimo que aconteça lá para 2065, quando eu tiver Alzheimer e já não me lembrar do resultado do jogo.

Ruben Dias

Exibição segura do nosso centralão que a partir de hoje passa a valer, de acordo com dados do Transfermarkt, 1.5 qualificações para a Champions.

Verthongen

Por enquanto continua atrás da cerveja e das gaufres na minha lista de melhores criações belgas. Apesar da noite pouco feliz, continua a reunir condições para ultrapassar as gaufres.

Grimaldo

Já se viram alguns passinhos de dança com o Everton, mas vão precisar de mais alguns vodkas laranja para se soltarem e mostrarem tudo o que são capazes de fazer na pista.

Weigl

A dúvida subsiste. Qual será o melhor lugar para Weigl? Jogar a 6, a 8 ou ficar sentadinho no banco? Estamos quase a descobrir.

Taarabt

Primeira parte auspiciosa. Muito bem no final do jogo ao aceitar oferecer a sua camisola ao jovem fã Everton Cebolinha.

Pizzi

Teve bons momentos, mas pecou por alguma permissividade. A sua dupla com Weigl faz lembrar a conhecida técnico de inquérito conhecida como polícia bom-polícia bom, em que dois detetives extraordinariamente afáveis recusam a todo o custo utilizar a força física ou a intimidação para obterem uma confissão ou a posse de bola. Agora imaginem uma temporada inteira de Law & Order Special Victims Unit nestes moldes. Não vai dar.

Pedrinho

Tem as olheiras de um jogador de e-sports viciado em heroína e os pés de um futuro ídolo. Escolheu uma noite má para se estrear em jogos oficiais pelo Benfica, mas há que dar tempo ao tempo e acima de tudo voltar a encher o copo com esta aguardente da beira alta.

Seferovic

Acredito que Seferovic se vai tornar um esteio da nova era JJ. No entanto, era previsível que isso não acontecesse já em Salónica. Sugiro por isso que os próximos 5 ou 6 jogos do Benfica se realizem à porta fechada, para que Jesus possa insultar Seferovic até que o faro de golo de Seferovic deixe de ser o de um cão invisual com rinite alérgica.

Everton

Já percebemos o que aí vem. Só resta uma opção às farmacêuticas: encontrem uma #$%a duma vacina para acabarmos com esta pandemia e o miúdo poder jogar num estádio cheio.

Darwin

Tazonde Cavani?

Vinicius

Pensei que o Dyego Souza não estava inscrito nas competições europeias.

Rafa

Entrou bem no jogo, mas não foi a tempo de evitar a segunda manchete mais triste dos últimos meses: “Benfica no pote um da Liga Europa”, logo atrás de “Liga Europa: Os adversários que o Benfica evita por ficar no pote 1”.

Meus amigos, o Benfica não devia evitar adversários. Devia ultrapassar todo e qualquer um.