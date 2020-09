A incrível trajetória de Taarabt: de habitué do Urban a carregador de piano a incansável trabalhador agrícola (por Um Azar do Kralj)

Vlachodimos

Tal como nós, também ele retirou prazer de uma partida de futebol em que voltou a ser possível manter a tensão arterial em 12/8. O nosso serviço nacional de saúde agradece.

André Almeida

Já estivemos aqui. É por isso que André Almeida sorri aparentemente livre de preocupação. Estamos naquela fase da época em que um número surpreendentemente elevado de pessoas com convicções se convencem que o lateral direito do Benfica poderá ser outro que não André Almeida. Hoje pegaram numa declaração de Jorge Jesus e desataram a celebrar o novo flanco direito do Benfica, que não evoluirá para além do save no modo carreira do FIFA. A nossa sorte é que ele não leva a mal.

Ruben Dias

ÚLTIMA HORA: Toni Martinez recusa proposta do FC Porto e segue embalsamado para casa de Ruben Dias.

Verthongen

A estampa física não deixa margem para dúvidas. Verthongen apresenta porte de atleta, qualidade de passe e futebol de sobra para neutralizar um Famalicão fraquinho, mas tem ali momentos em que não se percebe se veio para ser campeão ou para baixar o handicap.

Grimaldo

A sua cara a seguir ao golaço de livre dizia tudo: “será que isto chega para me perdoarem a borrada do outro dia com o Zivkovic pela frente?”. A resposta, Alejandro, é: mais ou menos. Estás no bom caminho. Ou melhor, estavas, até ao golo do Lameiras. Nada que umas duras do mister não resolvam.

Gabriel

Por um lado, é seguro dizer que enfiou o Weigl no bolso. Foi vê-lo recuar para sair a jogar entre os centrais, foi vê-lo subido no terreno para pressionar a saída de bola dos adversários, foram passes progressivos para aqui e para ali, foi tudo o que nos habituámos a ver nele quando aparece para trabalhar. Por outro lado, mostrou a qualidade que geralmente antecede as suas piores lesões. Enfim. Foi bom enquanto durou.

Taarabt

Incrível a trajetória deste rapaz. De habitué do Urban a carregador de piano a incansável trabalhador agrícola. Hoje foi vê-lo conduzir o rolo compressor, nivelando o solo com brilhantismo para que os colegas atropelassem sem misericórdia meia dúzia de indivíduos equipados de branco.

Everton

Podíamos falar da classe do remate que lhe deu o primeiro golo em jogos oficiais na Europa, mas prefiro destacar a assistência para o Rafa no 4.º golo. Até a escorregar este Everton revela predestinação.

Rafa

Se jogar sempre com esta vontade está oficialmente autorizado a deixar a barba por fazer e/ou mudar de penteado a cada 3 dias. Não concordo, mas defenderei até à morte o seu direito ao mau gosto.

Waldschmidt

Tem futebol de Champions. Curioso. Continua o processo de adaptação à cultura local. Hoje descobriu o famoso ritual de bater em mortos e parece ter apreciado.

Darwin

Outro tipo de avançado poderia sentir-se desmotivado por ter de vestir a camisola da Académica de Coimbra numa partida de futebol em Vila Nova de Famalicão, mas não Darwin Nunez. Depois de ter chorado por chegar a um clube da dimensão do Benfica, o nosso uruguaio favorito voltou a sorrir. Fez duas assistências para o novo amigo alemão, fartou-se de lutar e mostrou uma gana que não se vê todos os dias. São bons indicadores. Eu não sou urologista, graças a Deus, mas parece-me que este trouxe os testículos com ele.

Nuno Tavares

O único sobrevivente do clã Tavares aproveitou a chegada de Jorge Jesus para entrar na idade adulta e parece hoje um homem com um plano para a sua vida. Há quem gaste fortunas com o Tony Robbins. O Nuno é pago para sofrer bullying de um sexagenário da Amadora e parece ter gostado.

Pizzi

Welcome to Wolves!

Vinicius

Demoras muito, Jorge? Anda lá.

Diogo Gonçalves

Eu sei que foi elogiado pelo Jesus, mas ainda não é evidente para mim que o Diogo Gonçalves não esteja a caminho do Notingham Forest.