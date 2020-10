Vlachodimos

Decidam-se de uma vez por todas. Podemos ter espectadores nos estádios ou não?

André Almeida

Recuperação rápida, meu grande campeão! Precisamos de ti! A sério, precisamos mesmo. Não estou a dizer isto para ser simpático. O Gilberto ainda não inspira total confiança e o Diogo Gonçalves coiso. Volta depressa, por favor!

Verthongen

O disfarce de super-herói não é exatamente material para a Marvel, mas Super Jan exibiu-se a grande nível com a sua nova mascarilha. Por mim, pode usar aquilo até final da época, só tem que lhe acrescentar um objeto pontiagudo na zona da testa para intimidar ainda mais os defesa. Vai dar outro colorido à festa.

Otamendi

Já percebi tudo. Aquele jogo foi só para baixar a fasquia. Ontem fez grande exibição por comparação. Vai ser danado quando fizer juras de amor ao Benfica e nós tivermos que o abraçar na festa do títiulo, já depois de esta p**a desta pandemia passar.

Grimaldo

Com centrais destes também eu dou as costas. A frase anterior soou melhor na minha cabeça, mas agora já está.

Gabriel

Nada como jogos sem adeptos para se perceber porque é que o Gabriel anda a jogar melhor. A cada grito do mister os tímpanos de Gabriel são perfurados e a bola sai mais redondinha. Até aqui o meu medo era que ele se lesionasse outra vez. Agora tenho receio que o estádio encha para o ver jogar.

Pizzi

A sondagem do Correio da Manhã não deixa margem para dúvidas. A maioria dos portugueses sabe o que tem valido Pizzi nos últimos anos, e por isso o qualifica como o melhor jogador do campeonato. O que acontece é que este onze está a melhorar muito. Não foi o Pizzi que piorou. Foram 5 ou 6 jogadores treinados pelo Jesus que apareceram para o ultrapassar pela direita no ranking. Faz parte.

Rafa

Onde andou este Rafa que joga como se o adversário tivesse magoado um familiar dele? Não sei, mas gosto.

Everton

Jogadores como Everton têm uma vantagem sobre o comum mortal de chuteiras: podem passar um jogo inteiro a realizar ações mais ou menos banais e ninguém fará caso disso, desde que, no momento certo, com apenas um toque de bola, revelem a sua proveniência geográfica. Pode parecer racista, mas não é.

Waldschmidt

Felizmente o VAR interviu, senão teríamos tido o primeiro hat-trick do Luca nesta temporada, marcado com uma facilidade quase irritante e a classe dos predestinados. Ao contrário do que alguns afirmaram ontem, este VAR é benfiquista. Ao anular os três lances de golo, evitou que uma das melhores equipas do campeonato levasse para casa um cabaz e que o hype em torno destes jogadores atinja níveis insuportáveis daqui até janeiro, culminando em vendas antecipadas porque covid e etc. Obrigado ao senhor árbitro por compreender a situação.

Darwin

Daqui em diante, a confirmar-se o ascendente visto ontem, a equipa deveria reservar 10 minutos por jogo para servir exclusivamente o Darwin até ele marcar. Acho que seria da mais elementar justiça.

Gilberto

Muito bem a responder à chamada repentina. As sessões de bullying do mister Jesus já começam a produzir efeitos. Bem a incorporar a manobra ofensiva e responsável quanto baste para evitar calafrios na defesa ou nas suas costas. Se continuar a apresentar-se a este nível parece capaz de segurar o lugar até ao regresso do legítimo dono.

Seferovic

Haters vão dizer que não foi uma assistência para golo.

Weigl

Tenho a sensação de que nós estamos a gostar mais do estatuto recém-adquirido de suplente de luxo do que o próprio Weigl. É aguentar até Janeiro, meu menino.

Nuno Tavares

Aqueles minutos da praxe. Daqui a umas semanas sai capa de jornal a dizer que utilizámos jogadores da formação em todos os jogos do campeonato. Lol.