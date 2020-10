Qual é a melhor forma de desbloquear um jogo? Ctrl + A + Del. Percebem? Pronto, foi um gosto ver Darwin saltar três metros acima do polaco

Vlachodimos

“Ainda bem que temos uma defesa experiente na alta roda do futebol europeu”, terá pensado ironicamente Vlachodimos após o nono remate à baliza dos jogadores do Lech Poznan.

Gilberto

A atacar todos os santos ajudam. Gilberto integra a manobra ofensiva com a alegria e a verticalidade de um lateral moderno que acabou de ser chamado ao recreio de Jorge Jesus. Já o seu desempenho a defender é a de um rapaz que precisa de uma temporada no Colégio Militar, também sob a gestão de Jorge Jesus.

Otamendi

Não deixa de ser curioso que um indivíduo tenha que esperar 25 anos após a maioridade para se candidatar a presidente da maior instituição portuguesa, mas possa capitanear a equipa de futebol sénior ao fim de 3 semanas no Seixal. Felizmente Jorge Jesus já explicou o sucedido, esclarecendo desde logo que se está nas tintas para a opinião de muitos benfiquistas. Foi isto ou percebi mal?

Vertonghen

Houve ali um outro lance em que pareceu ter sido encontrada a kryptonita do nosso Super Jan: indivíduos destemidos a correr com uma bola junto aos pés.

Grimaldo

Esteve especialmente forte na transição defesa-banco de suplentes.

Pizzi

Que saltinho foi aquele à Bruno Fernandes? Não gostei e espero ver outro marcador de penáltis já no próximo jogo.

Gabriel

Enquanto se discute quem e quantos devem estar no centro do terreno, Gabriel prossegue mais ou menos indiferente à controvérsia. É segurar as pontas na organização defensiva, é distribuir jogo pelos colegas, é aparecer no carrossel da frente sempre que pode. Contem com ele para ir a todas.

Taarabt

Sabem qual é a melhor maneira de desbloquear processos? Ctrl + A + Del. E pronto. Foi um gosto escrever estes textos ao longo de 4 anos e meio. Até um dia.

Everton

O diagnóstico está feito. Enquanto o Caneira explicava na transmissão da SIC que faltava verticalidade ao jogo de Everton, eu próprio fui ouvido a dizer “ARRANCA PRA CIMA DELES ****LHO”. Sempre que isso acontece, e hoje acabou por acontecer algumas vezes, o jogo da equipa melhora e a magia acontecer. Mas ainda me sinto algo dividido quando vejo o Everton em campo. Por um lado, penso que ele ainda só mostrou 10% do se real valor e dá-me aqui uma coisa no peito que aparenta ser ansiedade. Por outro lado, penso que ele ainda só mostrou 10% do se real valor e dá-me aqui uma coisa no coração que aparenta ser otimismo.

Waldschmidt

Calma. Não precisas de exagerar no altruísmo. Daqui a pouco o uruguaio tem mais golos do que tu.

Darwin

Um hat-trick para matar a fome de golos, uma exibição estupenda e um momento impressionante quando se elevou 3 metros acima de um pobre polaco. Mais um bocadinho e, como nos explicou Jorge Jesus, desata a voar daqui para fora. Apesar do estouro de exibição, Darwin guardou o melhor momento da noite para a flash interview quando dedicou a vitória ao André Almeida. Numa só noite mostrou que sabe jogar com os dois pés, com a cabeça e com o coração. É assim mesmo, miúdo.

Rafa

Só lhe faltou a toalha num braço enquanto entregava o quarto golo numa bandeja. Há muito empregado da restauração neste país que podia aprender com o Rafa.

Weigl

Entrou para o lugar de Taarabt e depressa se percebeu que as perdas em fogosidade seriam compensadas pela monotonia da organização defensiva. Foi decisivo a garantir que não saíamos de uma cidade chamada Poznan com um empate e 3 golos no bucho.

Pedrinho

Bom movimento na área a estender a passadeira para Gilberto e Rafa construírem o meio golo confirmado por Darwin. Ainda não sabemos exactamente quanto vale Pedrinho, mas há aqui potencial. Quando percebermos melhor logo vemos se o pagamos ou não.

Nuno Tavares

Entrou para estabilizar um flanco fragilizado pela noite menos feliz do Grimaldo, mas curiosamente a minha tensão arterial subiu.

Jardel

Entrou para segurar a defesa, o que diz muito do estado periclitante em que esta se encontrava.