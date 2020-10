Depois de meses a pastar, desata a correr para sair? Por mim, Gabriel passa a jogar com auricular com volume no máximo. Concordo com Jesus

Vlachodimos

Pode ser a memória a trair-me, mas não me lembro da última vez que este rapaz cometeu um erro que nos custasse um golo ou sequer um calafrio. Ontem fez questão de sair várias vezes da baliza para compensar o adiantamento dos colegas e mostrar que até nesse capítulo está melhor. Como todas as coisas boas da vida, também o bom momento de forma terminará com um monumental frango que fará meia bancada vociferar que já tinha avisado. Felizmente esse dia parece distante.

Diogo Gonçalves

Nada mau para uma primeira oportunidade a titular. A segunda parte foi mais bem conseguida. O que eu mais gosto nele no Diogo Gonçalves é que tem a compleição física e o toque de bola de um extremo sofisticado, mas demonstra a atitude de quem não se importe de ser verbalmente agredido pelo treinador e está disposto a coser as redes da baliza se o treinador lhe pedir. Como se isso não bastasse foi formado no clube. Por mim não sai do onze enquanto o André não voltar.

Vertonghen

Muito bem. Recebeu os seus conterrâneos com a maior das amizades, mostrando-lhes o complexo desportivo da Luz e o caminho de volta para o aeroporto.

Otamendi

Demonstrou autoridade numa noite tranquila que lhe permitiu apresentar-se oficialmente aos adeptos nas bancadas da Luz enquanto enchia o bandulho com dois pacotinhos de Belgas.

Nuno Tavares

Os níveis confiança demonstrados ontem fazem os adversários parecerem pinos da decathlon, colocados em diferentes posições do relvado apenas para dificultar um pouco o treino. Houve um ou outro pino que pareceu mexer-se com as deslocações do ar, mas nem assim chegaram a incomodar o nosso miúdo.

Gabriel

Má gestão de esforço. Depois de meses a pastar ali no meio-campo, desata a correr para sair do relvado com o resultado em 2-0? Concordo com o mister. Por mim o Gabriel passa a jogar com auricular e o volume no máximo.

Pedrinho

Os seus piores minutos em Portugal desde que chegou ao aeroporto de Lisboa com um boné exibindo um leão. Nada que não corrija.

Pizzi

Estratégico, frio, matador. Esperou pacientemente pelo regresso dos seus críticos à bancada para mais uma justa bofetada de luva branca. Os adeptos por seu lado estavam tão felizes com o regresso à Luz que por eles tinham levado mais uns quantos tabefes. Bela noite europeia frente ao Moreirense do grupo.

Everton

Não foi uma exibição cheia de momentos “vai-se-a-ver-e-afinal-este-gajo-foi-baratíssimo!”, mas também não se pode dizer que tenha comprometido.

Waldschmidt

As semanas passadas a amaciar o Pizzi e a acenar sorridentemente sempre que ele contava histórias dos amigos de Bragança finalmente surtiram efeito. Agora só resta ao Luís Miguel aceitar que há um novo marcador de penalties.

Darwin

Trabalhador. Só por mero acaso não enfiou mais duas batatinhas na baliza adversária. A sorte dele é que ainda não tem haters. Só lovers, incluindo a sua cara metade nascida no estado da Renânia do Norte-Vestfália.

Rafa

Entrou para dar a mão ao miúdo Diogo Gonçalves e ajudá-lo a entrar na piscina dos grandes. Não fez tantas piscinas como é habitual, mas mesmo assim soube ser perigoso.

Seferovic

Não vi com atenção, estava ocupado a indignar-me com os adeptos que saíram antes do final do jogo.

Taarabt

Entrou cheio de ganas a perguntar quantos eram, mas já meia equipa belga estava prostrada. Pena. Mereciam ter levado todos.

Weigl

De cada vez que Jorge Jesus lhe pede para entrar em campo, é geralmente para ajudar a segurar as pontas a um meio-campo desgastado pelos kms percorridos. Ontem não foi diferente. Desempenhou as suas funções exibindo a serenidade confiante e sorridente de um instrutor de yoga. O meu cinismo diz-me que está claramente a 2 jogos de ligar ao empresário a exigir uma mudança para o Schalke 04.

Gonçalo Ramos

A estreia nas competições europeias não se traduziu em oportunidades de golo, mas não é isso que vai impedir o Mendes de lhe acrescentar mais 10M ao valor do passe.