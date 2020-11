Darwin? Sugiro um empréstimo sem opção de compra ao Barcelona até ele aprender o que é um fora-de-jogo. Seria estupendo para todos

Vlachodimos

Lembro-me como se fosse ontem. Eram 21:47 quando me lembrei que já não havia whisky em casa.

Gilberto

Sabia-se que poderia jogar, mas ninguém estava à espera que enchesse o campo. Gilberto entrou decidido, com o pano num braço e a bandeja na outra, acedendo a todos os pedidos dos jogadores do Boavista com uma competência e uma generosidade raramente raramente vistas nesta era de novos conceitos de restauração e pouco amor pelo próximo. Se isto do futebol continuar a correr bem, diria que tem lugar garantido na Versailles de Belém.

Vertonghen

Teve momentos em que pareceu um falso lento e outros em que pareceu um verdadeiro lento. Há muito tempo que não sentia dor física só de ver um central do Benfica a correr. Há pelo menos 3 meses, vá.

Otamendi

Muito respeito pelo modo como se apresentou na primeira parte, todo ele camisola enfiada dentro dos calções como se vestisse um equipamento da le coq sportif em 1986. Pena a segunda parte, todo desfraldado a apagar fogos com um regador enquanto vestia um emblema anti-estatutário. Realmente o futebol transforma-nos.

Nuno Tavares

Não sei quem é este sósia do Nuno Tavares, mas é gravíssimo que o jogo tenha terminado sem que o rapaz fosse apanhado. Tanta preocupação em garantir que não há adeptos nas bancadas e depois temos um gajo 90 minutos no relvado a fingir que é jogador de futebol sem que nada aconteça.

Pizzi

Tal como ele à procura de linhas de passe encurralado por meia dúzia de tipos de xadrez, também eu ando aqui à procura das melhores palavras para não insultar estes gajos. Estou a tentar.

Gabriel

Há poucos dias recomendei que jogasse de auricular para que Jesus pudesse apertar com ele durante os jogos. Suspeito que isso não chega para ressuscitar o Gabriel que se viu ontem. Para além do auricular, um rottweiler não vacinado a correr atrás dele e a família atada e amordaçada na linha lateral. Só depende dele garantir que todos saem ilesos deste jogo.

Taarabt

Apesar dos passes falhados e dos erros defensivos, há algo na fisicalidade de Taarabt que parece sempre indicar uma obrigação de fazer sempre mais e melhor. Os mais cínicos poderão argumentar que as boas intenções não valem um charuto no futebol, e terão razão.

Cebolinha

Tenho uma memória muito difusa da exibição de ontem. Lembro-me de o ver fazer um penálti completamente estúpido e depois houve ali uns instantes em que não sei o que se passou. Só sei que uns minutos depois tinha minha mulher aos berros comigo e estava a encomendar uma televisão no site da Worten.

Waldschmidt

Lembro-me como se fosse ontem. Eram 22:45 quando me lembrei que só é possível comprar bebidas alcoólicas até às 20h.

Darwin

Esta semana falou-se no interesse do Barcelona em Darwin. Seria uma oportunidade estupenda para o miúdo e para nós. Sugiro um empréstimo sem opção de compra até ele aprender o que é um fora de jogo. Vem de lá outro.

Weigl

A mediocridade foi tanta que Weigl pareceu a espaços ser o único jogador em condições de transportar a bola de um meio-campo para o outro. Não satisfeito com a nota positiva, resolveu abordar o lance do terceiro golo com aquela postura corporal reservada para o último golo de um jogo que resulta no despedimento do treinador.

Diogo Gonçalves

Ser lateral numa equipa do Jesus já é difícil. Imaginem se a função tiver que ser desempenhada no estádio do Bessa, a levar dois, rodeado por colegas que parecem ainda estar mascarados de zombies na noite de Halloween.

Rafa

Tentou agitar o mais que pôde, mas é difícil quando tens que conduzir a bola de uma baliza à outra evitando os adversários e os colegas.

Seferovic

Como tentar curar miopia com uma aspirina.

Cervi

Que saudades de o ver em campo!

- disse ninguém.