Vlachodimos

Tudo isso será o início das dores.

Mateus 24:8

Gilberto

Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo.

Gálatas 6:3

Verthongen

E agora esvai-se a minha vida; estou preso a dias de sofrimento.

Job 30:16

Otamendi

Fazei-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel; livra-me dos homens traidores e perversos.

Salmos 43:1

Nuno Tavares

Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou.

Salmos 39:4

Samaris

Não chames a contas este teu servo, porque diante de ti ninguém está inocente.

Salmos 143:2

Pizzi

Será um dia de castigo terrível, de angústia e aflição, de ruína e destruição; será um dia de escuridão e trevas e de nuvens sombrias.

Sofonias 1:15

Rafa

Só a bênção do Senhor dá prosperidade; o esforço humano nada lhe acrescenta.

Provérbios 10:22

Darwin

A imprudência dos ingénuos dá cabo deles; a despreocupação dos insensatos os perderá.

Provérbios 1:32

Everton

Os meus olhos apagaram-se de sofrimento. Todos os dias te invoco, Senhor, e levanto as mãos em oração.

Salmos 88:10

Waldschmidt

E tu, homem, geme como se o teu coração estivesse despedaçado pelo desespero. Chora de tristeza num lugar onde todos te vejam.

Ezequiel 21:11

Grimaldo

Porém aquele que se entrega ao Senhor forma um só espírito com ele.

1 Coríntios 6:17

Gabriel

Esta oração, feita com fé, dará a saúde ao doente e o Senhor há de restabelecê-lo. E, se cometeu algum pecado, será perdoado.

Tiago 5:15

Taarabt

Mas se a minha mentira serve para mostrar ainda mais a verdade de Deus e a sua glória, por que hei de ser ainda condenado como pecador?

Romanos 3:7

Seferovic

De facto, nós já fomos salvos, mas é na esperança. Quando se vê aquilo que se espera, então já não é esperança. Pois como é que alguém espera aquilo que já está a ver?

Romanos 8:24

Diogo Gonçalves

Alegro-me, portanto, com as fraquezas, as injúrias, as privações, as perseguições e as angústias que passei por amor de Cristo. Pois quando me sinto fraco, então é que sou forte.

Mendonça 19:04