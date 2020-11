Sobre Renato: como estará o 🧞‍♂️ da comunicação responsável pela campanha difamatória, agora que vê o rapaz a 🏃🏿 em campo? Estimo que mal

Anthony Lopes

O regresso à titularidade frente a onze pinos da Decathlon não foi bom para ele. Ainda pediu para jogar a avançado, mas

Nélson Semedo

Pulm√£o para dar e vender. A intensidade com que deambulando pelo flanco direito pareceu-se mais com uma aula de crossfit do que com um jogo de futebol.

R√ļben Semedo

Sonho com o dia em que Ruben Semedo marca um golo pela selecção e, num momento pleno de redenção, dispara tiros metafóricos para o ar como quem diz: consegui, estou aqui!

Domingos Duarte

Este rapaz n√£o engana. Ou melhor, engana muito bem. Tem aquele ar de central imponente com um visual √† jogador da bola, barba toda desenhada, cabelinho √† pintarolas, mas depois vai-se a ver com mais aten√ß√£o e uma pessoa pasma-se. Nasceu em Cascais, chama-se Domingos de Sousa Coutinho Menezes Duarte, e espalha bom futebol e educa√ß√£o em Espanha. Meus caros, isto n√£o √© um titular da selec√ß√£o nacional. √Č um diplomata em forma√ß√£o. Desde que fa√ßa alguma coisa em rela√ß√£o √† barba e ao cabelo.

M√°rio Rui

Passou o jogo no meio-campo adversário e desgastou o lateral de Andorra até este se lembrar que entrava às 9h da manhã seguinte seguinte na repartição de finanças de Andorra-a-Velha. Cum caralho. Não fazia a mais pequena ideia de que a capital se chamava assim.

Jo√£o Moutinho

√Č muito estranho ver Jo√£o Moutinho chegar √† idade de capitanear uma selec√ß√£o e, depois de muito perscrutar, n√£o ver nele um √ļnico sinal de envelhecimento. √Č o Pedro Granger do futebol portugu√™s.

Sérgio Oliveira

√ď S√©rgio, isto de jogar com avan√ßados de qualidade √© outra coisa, n√£o √©? Est√°s a jogar nas horas. V√™ l√° se te acalmas. Sauda√ß√Ķes Benfiquistas.

Renato Sanches

Como será que se sente o tacticista da comunicação responsável por aquela campanha difamatória contra o Renato Sanches, de cada vez que o vê, na flor da idade, a encher o campo? Será que tem vontade de ir morrer longe? Espero que sim.

Francisco Trinc√£o

A sua √ļnica recorda√ß√£o de Andorra era uma m√°quina fotogr√°fica comprada pelos pais no final dos anos 90. Agora tem mais uma: a camisola da selec√ß√£o local, uma preciosidade vestida apenas por alguns escolhidos, designadamente os primeiros 11 que chegarem ao treino (√© literalmente assim que se faz a convocat√≥ria em Andorra).

Pedro Neto

Há quem diga que foi convocado a pedido do Jorge Mendes. Sendo assim, é a ele que eu agradeço? Entrou muito desinibido, acrescentando mais uma dor de cabeça a um selecionador cujo resultado favorito é o empate.

Paulinho

Quem diria que o melhor ponta-de-lança a jogar no futebol português há já algum tempo seria capaz de marcar golos com igual talento e sentido de oportunidade ao serviço da selecção? Por esta é que ninguém esperava.

Bernardo Silva

Entrou para servir o deus Ronaldo, saiu como respons√°vel pelo lance mais perigoso de Andorra durante todo o jogo. Acontece aos melhores.

Cristiano Ronaldo

102 golos, 100 vit√≥rias pela selec√ß√£o, e mesmo assim faz cara de caso. √Čs uma besta, Cristiano. E digo isto com profunda admira√ß√£o.

William Carvalho

Entrou com a li√ß√£o bem estudada: bater o recorde de passes num s√≥ jogo de futebol e garantir que a bola circulava em boas condi√ß√Ķes de chegar aos p√©s ou √† cabe√ßa de Cristiano Ronaldo. Sem ofensa para os adeptos do B√©tis, mas √© um crime William Carvalho continuar ali. Feitas todas as piadas, √© um dos grandes jogadores de culto do futebol mundial e s√≥ uma contrata√ß√£o-rel√Ęmpago do Barcelona ou do Real Madrid em Janeiro far√£o justi√ßa ao seu futebol.

João Félix

H√° quem pense que os benfiquistas s√£o umas criaturas lamechas que choram baba e ranho por ver Jo√£o F√©lix marcar novamente no est√°dio da Luz. Enganam-se, meus amigos. L√° porque se passaram 543 dias desde que, ao minuto 23 de um Benfica - Santa Clara, o mi√ļdo marcou na baliza advers√°ria e se despediu de n√≥s at√© ele e a Margarida Corceiro terem netos, n√£o significa que algu√©m esteja a pensar no assunto. Isso √© impress√£o vossa.

Danilo Pereira

Fernando Santos j√° tinha saudades do duplo pivot Danilo-William e os rapazes l√° lhe fizeram a vontade.

Diogo Jota

Este pensava que ia chegar ao Liverpool, tornar-se titular indiscutível de um dia para o outro, e entrava logo a titular na selecção. Alto lá, rapazote. Onde é que você pensa que vai com tanta pressa?