A lição de Um Azar do Kralj para Ody: faz qualquer coisa, homem. Jogas em Portugal há anos e ainda não percebeste como é que isto funciona?

Vlachodimos

Se o golo é tão ilegal assim, não sabes esbracejar? Grita. Age como se tivesses sido atingido. Faz qualquer coisa, homem. Jogas em Portugal há anos e ainda não percebeste como é que isto funciona?

Gilberto

O melhor em campo segundo Jorge Jesus, que durante a segunda parte recebeu pelo menos 3 passes do próprio Gilberto. Reparem não equivale a dizer que foi só mais um jogo mau do Gilberto. Foi provavelmente o melhor jogo que ele fez por cá, o que diz muito sobre a fasquia. Há uns dias JJ dizia a uma jornalista que esta não sabia o que era qualidade no futebol. Dias depois explica com a sua habitual humildade que o Gilberto foi o melhor em campo. Acho que até a Rita Latas se riu.

Otamendi

Dois jogos consecutivos em que não se sentiu obrigado a pedir desculpa aos adeptos, apesar de um ou outro erro. CARREGA! Se chegar a três seguidos acho que deve ser promovido a capitão. Ah, espera.

Vertonghen

Exibição responsável. Esteve bem a participar na fase de construção e atento q.b. para anular as acções de Nuno Tavares.

Nuno Tavares

É verdade que foi autor de alguns cruzamentos perigosos, mas fica sempre a sensação de que estar lá um colega para receber a bola é algo secundário para Nuno Tavares.

Weigl

Quem é que este pensa que é a tentar conquistar o seu espaço no onze? Alto lá, meu amigo. Faz-nos um favor e guarda essa clarividência para o Schalke 04.

Pizzi

Teve nos pés a possibilidade de garantir uma noite tranquila a milhões de benfiquistas e desperdiçou-a. Não sei que lição perversa é que nos tentou ensinar a todos, mas não resultou. Jorge Jesus também não gostou da graçola e, sabendo que Pizzi iria acabar por decidir o jogo na segunda parte, retirou-o do campo. Fez bem.

Gabriel

Guardou uma assistência para a sua última intervenção no jogo. Até aí fora um festival de “passes de risco”, o novo eufemismo utilizado para qualificar de forma positiva a quantidade de coisas estúpidas que o Gabriel faz em campo. São passes de risco, são. Para a minha saúde mental.

Rafa

O ideal seria que as jogadas da equipa nesta fase da época consistissem em combinações de Rafa com Rafa até à baliza adversária.

Darwin

Um bocadinho desastrado pelo menos até serem criadas as condições para mostrar aquilo que o traz ao mundo. Um tiraço à baliza adversária que fez o GR do Paços de Ferreira soltar uma pinguinha.

Chiquinho

Ocupou algumas das zonas que até ali tinham pertencido a Gabriel e fez menos “passes de risco” conseguindo assim avançar mais metros no terreno e ainda assim manter a posse da bola. Veremos se Jorge Jesus dá mais oportunidades a esta ideia de jogo inovadora.

Seferovic

É uma mais conhecidas dinâmicas ofensivas deste Benfica: à habitual frieza do Seferovic a rematar com o pé direito, nós respondemos com um insulto à mãe dele. Já faz parte.

Waldschmidt

Aprendeu um novo provérbio que levará consigo para onde for: weiches wasser in hartem stein kann sogar durchbohren. Continua - ele e eu - à espera de uma oportunidade decente para voltar a emparelhar com o seu amigo uruguaio.

Pedrinho

Pareceu confortável no papel de “gajo que entrou para o lugar do Rafa com a responsabilidade de decidir um jogo completamente enguiçado”, quase tão confortável como eu numa noite de forró em Alfornelos.