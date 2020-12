Vai ficar um clima estranho nas churrascadas da Aroeira se Everton for parar ao banco por causa de Pedrinho (avisa Um Azar do Kralj)

Helton Leite

Apesar de não ser chamado muitas vezes a intervir, Helton Leite continua a dar-nos motivos para preferirmos o Vlachodimos. Sabem quem é que está a adorar? O Vlachodimos.

Gilberto

Poucas coisas me darão mais gosto esta época do que reconhecer que algumas críticas ao Gilberto possam ter sido prematuras ou injustas. Hoje voltou a mostrar que talvez me tenha equivocado quando questionei se seria sequer praticante desta modalidade. Já não sentia esta esperança num mundo melhor desde que vi a primeira notícia sobre a vacina da Pfizer.

Otamendi

Nada a dizer. São as melhores noites.

Jardel

Não foi preciso visitar Florianópolis para voltar a merecer a braçadeira de capitão. Mão cheia de golos, boa exibição, atitude do primeiro ao último minuto. Braçadeira de capitão bem entregue. Já não estava habituado. Que bom que é ter uma noite normal de Benfica.

Nuno Tavares

Teve a honra de assistir Pizzi para o golo mais bonito da noite. Depois desse lance prometi a mim mesmo que não o criticaria mais esta noite, e foram 6 minutos de grande serenidade. Talvez tenha sido injusto. Vai ser difícil convencer-nos a todos de que pode ser titular neste Benfica, mas terá uma excelente oportunidade no dia 23 deste mês. Avança, miúdo.

Gabriel

Muito ativo naqueles minutos vertiginosos que decidiram o jogo. Deu tudo nesses lances para poder falhar mais à vontade na 2ª parte. Ainda que não seja bom para o meu sistema nervoso, parece-me justo.

Pizzi

Grande golo. Mais um. E então? A culpa é dele por ter tornado isto uma situação normal, tão normal que talvez só venhamos a dar-lhe o devido valor um dia quando formos velhos e enrugados e as fantasias de meia idade já nos tiverem trocado por alguém mais novo do que nós, tudo isto enquanto o Pizzi salva um Al Nassr da descida de divisão.

Pedrinho

Grande jogo a deambular no chamado espaço interior e um golo de fazer levantar o sofá. Vai ficar um clima estranho nas churrascadas da Aroeira se Everton for parar ao banco por causa deste miúdo. A ter que escolher, eu prefiro o fim de quaisquer churrascos para os quais não tenha sido convidado.

Rafa

A verdade é que não teve noite especialmente inspirada. Talvez esperasse ser capitão contra o clube da sua terra. Era uma expectativa legítima.

Gonçalo Ramos

Podia elogiar o faro de golo que lhe permitiu inaugurar o marcador ou os vários movimentos revelando QI acima da média, mas o meu momento favorito foi uma falta aos 61’ a impedir um contra-ataque. Gostei que tivesse recuperado para defender, gostei que tivesse feito a falta e gostei que o árbitro o tenha premiado com o cartão amarelo. Tudo certo.

Seferovic

Sabes que um jogo correu bem e que o adversário foi trucidado quando o Seferovic sente confiança suficiente para marcar com o pé esquerdo e com o direito no mesmo jogo.

Everton

Não é fácil um craque brasileiro entrar num jogo dominado por outro craque brasileiro - Pedrinho - que foi resolvido nos primeiros 15 minutos. Pode ser impressão minha, mas o Everton pareceu-se imenso com aquilo que foi: um suplente. Não me pareceu especialmente inspirado e teve duas ou três intervenções quase tão oportunas como aquela história contada pelo Manuel Cajuda na TVI.

Darwin

Assim que entrou deve ter estranhado a facilidade com que criou a primeira ocasião de golo e decidiu assistir Taarabt, que por sua decidiu assistir Seferovic, que por sua decidiu negar-nos mais uma alegria. A partir daí arrancou pra uma sucessão de rodriguinhos pouco condizentes com a sua qualidade. Está a precisar de uns golos no sapatinho. Ele e nós.

Taarabt

Paz à alma do rapaz do Vilafranquense que levou aquela cueca aos 84 minutos.

Waldschmidt

Eu percebo, Luca. É difícil um tipo entusiasmar-se com meia dúzia de minutos num jogo feito uma semana depois de ter decidido um jogo aos 94 minutos. Anima-te. Estou com um feeling que dia 23 é tudo teu.

Samaris

Boa chuteira preta. Pareceu saído de outra década.