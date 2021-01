Veiga, Juliano, Julinho, Waldschmidtsson, Luquinha, Bynia (?), não interessa. 'Acarditem', que é para ganhar no Dragão

Vlachodimos

Só aos 86 minutos foi verdadeiramente incomodado, ele e nós, por um remate de Murillo que poderia ter deixado tudo empatado depois de uma exibição positiva. Felizmente Vlachodimos soube ser o pacemaker de que um país inteiro precisava.

Gilberto

Talvez seja isto que se pede de um atleta do Benfica nos dias que correm. Gilberto movimenta-se em campo como como se estivesse em liberdade condicional, como se a cada lance tivesse de nos convencer que merece continuar no relvado. E tem. E merece. Carrega Gil.

Otamendi

Começo a gostar demasiado dele. Tenho a certeza que isto vai acabar mal. Só não sei dizer quando. Convinha que não fosse na próxima jornada.

Verthongen

Líder. Depois de uma fase de adaptação em que parecia um veterano internacional do Uzbequistão vindo da liga cipriota com um histórico de lesões, Verthongen começa agora a perceber o que a casa gasta. As suas movimentações são quase sempre serenas e revelam que o belga já conhece grande parte dos truques da sub-espécie avançado-da-liga-Nos. Fica mais fácil para todos.

Grimaldo

Zero deslizes a defender, uma porrada de iniciativas ofensivas bem conseguidas. Só faltou um livre à trave para ser perfeito.

Weigl

Quem diria que este rapaz se ia tornar um dos esteios do onze. Já foi Veiga para o treinador, depois Juliano, e se este mês acabar como todos desejamos ainda passa a Julinho. Acardita!

Pizzi

Tanta conversa sobre quem é o melhor 8 deixou o Pizzi entediado.

Rafa

Esteve melhor na 2ª parte. EXTRAORDINÁRIO PROGRESSO!

Everton

Numa escala de lombos de pescada cozidos a cabrito do Saraiva, o futebol de Everton continua a revelar o interesse e a excitação de uma jardineira. A ideia é pobre, o sabor é ténue, as texturas desinteressantes e a sua razão de ser permanece por identificar, a não ser que estejamos numa cama de hospital sem condições físicas de procurar alternativa na cafetaria. E se porventura o leitor for um acérrimo defensor da jardineira e não perceber o que quero dizer, procure ajuda especializada.

Darwin

Enquanto não se descobre o paradeiro do jogador mortífero avistado nas primeiras semanas da época, Darwin vai fazendo pela vida e compete agora com o colega Pizzi pelo título de rei das assistências. Uma pessoa fica menos angustiada quando ganhamos com duas assistências dele, mas suspeito que os golos que este rapaz deveria marcar vão acabar por fazer falta. É talvez o melhor exemplo da ansiedade desta equipa. A cabeça dos nossos atletas parece saber como dar alegrias aos adeptos, mas o coração por vezes parece ter os pés do Bynia.

Seferovic

Haja saúde e saibamos apreciar aquilo que temos. Disseram-me isso uma vida inteira mas às vezes é preciso ver um suíço com a bola nos pés para percebermos o que isso significa.

Taarabt

Pouco tempo em campo e ainda menos protagonismo, para gáudio dos maxilares dos jogadores do Tondela.

Waldschmidt

Permitiu-me finalmente ir à casa de banho sem o pressentimento de que estaríamos empatados quando voltasse. A minha bexiga agradece, Luca. Ainda não percebi se o mister gosta dele, mas por via das dúvidas mudava o nome para Waldschmidtsson ou Luquinha.

Samaris

Ganhar no Dragão.

Chiquinho

Ganhar no Dragão.

Pedrinho

Ganhar no Dragão.