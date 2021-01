Qualquer intervenção de Seferovic com o pé direito que acabe com a bola na baliza deve ser celebrada como uma vacina contra a covid

Helton

A primeira defesa a sério foi dele e percebeu-se pela cara que não achou piada. Acabaria por ter uma noite tranquila com oportunidades suficientes para mostrar que o lugar de suplente é dele. Espero que desta vez o treinador não lhe tenha explicado isso antes do jogo. Uma vez é parvo. Duas é bullying.

Diogo Gonçalves

O miúdo não esteve mal, mas houve duas ou três situações em que senti algo que jamais achei possível. Senti falta do Gilberto. Não se preocupem. Já enviei mensagem ao meu psiquiatra e vamos retomar as sessões.

Todibo

Se bem me recordo a última vez que vi o Todibo ele estava no instagram a celebrar o facto de ter recebido uma PS5. Por mim podia ter voltado para Barcelona nesse dia, mas a verdade é que continuou por cá e afinal até parece que sabe jogar à bola. Convenhamos que o adversário de hoje colocou os mesmos obstáculos de muitos dos oponentes do Todibo na Playstation, mas ainda assim deu muitos sinais positivos. Resta saber como poderá dar seguimento ao trabalho de hoje sentado num banco de suplente ou no sofá lá de casa.

Jardel

Os centrais passam, o Jardel continua. É o capitão Mário Wilson dos centrais do Benfica. Sempre que for preciso, enquanto tiver energias, está lá para nós.

Nuno Tavares

Mostrou argumentos muito convincentes. Para jogar no Estrela.

Samaris

Igual a si mesmo. Exímio a andar à batatada para demonstrar o seu benfiquismo. Péssimo a demonstrar esse mesmo benfiquismo através de acções que envolvam a bola de jogo. Não se pode ter tudo. E, convenhamos, não se pode ter o Samaris muitas vezes em campo.

Taarabt

Consta que a boa gente do CF Estrela distribuiu mantinhas por todos os que estavam na bancada. Acho mal não terem incluído alguns dos que estavam no relvado.

Pedrinho

No dia em que se confirmou o cancelamento do carnaval em Portugal (celebremos!), este resolveu lançar uma nova escola de samba. Ao invés dos tristes espectáculos observados anualmente em Ovar ou Estarreja, aqui a festividade sobrevive às baixas temperaturas, dispensa carros alegóricos e o corso consiste em 10 indivíduos vestidos que tentam acompanhar os passes de dança do nosso Pedrinho. Já agora, neste carnaval só há lugar para um cabeçudo. É o Cebolinha quando finalmente for parar ao banco.

Chiquinho

Nada diz “bater em mortos” como 2 golos do Chiquinho no mesmo jogo. Venham eles, os golos e os mortos para espancar.

Gonçalo Ramos

A bola deve ter pedido para ir para casa com ele depois do passe para o Pedrinho aos 20’. Gonçalo Ramos voltou a revelar dotes de suplente utilizado, quiçá de titular, mas sinceramente já não tenho idade para me iludir. O dia há-de chegar em que o mister, este ou outro, vão assumir de uma vez por todas que o miúdo tem qualidade para entrar no onze. O nosso ou o do Mónaco. Veremos qual.

Seferovic

Qualquer intervenção de Seferovic com o pé direito que termina com a bola no fundo da baliza deve ser celebrada como se fosse uma vacina contra o coronavírus. Por mim pode administrar a segunda dose já esta sexta-feira.

Waldschmidt

1 golo e um falhanço que fez o Seferovic soltar uma gargalhada. O Seferovic!

Ferreyra

De cada vez que é utilizado eu dou por mim a pensar como será realmente a liga ucraniana, se existe mesmo ou se foi uma invenção do agente do Ferreyra, que série de acontecimentos obscuros e perversos nos trouxe até àquele golo falhado na cara do guarda-redes. Não consigo perceber.

Grimaldo

Livre direto a 25 metros descaído na direita. Alejandro ajeita a bola, coloca no relvado, dá meia dúzia de passos atrás, ajeita a mira e toma lá disto. Marchsein olha incrédulo para o fundo das redes.

Weigl

Conquista a segunda bola à entrada da área e desfere um remate colocado que amplia a vantagem. Corre na direcção do banco para celebrar com o treinador. Minutos depois vai gritar com o Taremi depois de este se ter atirado para o chão. É admoestado e sorri. Tudo está bem.

Rafa

Não te canses, rapaz. Vai lá passear o cão, atravessa a estrada com cuidado e volta para casa pelo caminho mais curto. 6ª feira é tudo teu.