Quando tudo parecia encaminhado para que Pedrinho fosse o nosso Jovane, desapareceu sem deixar rasto e só voltaria a ser visto numa story

Helton Leite

Não tenho a certeza que não tenha sido mal batido, mas tem a seu favor o facto de não terem sido cumpridas as regras no lance do primeiro golo. Sorte a dele, azar o nosso.

João Ferreira

O Galeno nunca imaginou que fosse possível encontrar figos tão docinhos em Janeiro.

Todibo

Depois de ter enchido o campo contra o Estrela da Amadora, estreou-se em jogos de futebol a sério e a coisa não correu tão bem. Chegou ao fim do jogo em pior condição física do que o Jardel.

Jardel

É o Aixam dos centrais do Benfica. Deus nos ajude.

Weigl

Imagino o Lucas Veríssimo a ver este jogo e a pensar “querem ver que eu me alistei para ser o quarto central do plantel?”

Cervi

Perdeu-se mais uma taça, ganhou-se um lateral esquerdo. Vamos ver se o mister conseguiu chegar a essa conclusão naquele caderno A3 que leva para os jogos.

Taarabt

Sabem aquele namoro de Verão que termina convosco a odiar toda e qualquer característica da outra pessoa? É aí que se encontra esta relação.

Pizzi

Tentou levar aos colegas e aos adeptos a vacina da Pfizer de que todos precisamos. Tal como o condutor azarado umas horas antes, também ele acabou por se despistar a caminho da final.

Rafa

De cada vez que sprintou, foi deixando para trás os adversários mas também os colegas, que muitas vezes não parecem ter velocidade ou qualidade para acompanhar as suas transições. Um desperdício.

Seferovic

A situação está de tal maneira confusa que eu dou por mim a olhar para o Seferovic e a ver mais utilidade nele do que no nosso miúdo uruguaio. Ajudem-me.

Darwin

Desculpem, mas não dá para continuar a atribuir semanalmente o prémio de Miss Simpatia a um avançado cavalão que custou 24 milhões de euros.

Everton

Tenho gostado mais dele quando sai do banco. Tentou por tudo resistir, mas é mais forte do que ele. Lá tentou aquela jogada em que arranca do flanco esquerdo, recua 30 metros, contorna um poste de iluminação fora do estádio, rodopia sobre si mesmo e remata ao ângulo para defesa fácil do guarda-redes. Ainda assim deu sinais positivos.

Pedrinho

Assim que entrou pareceu esboçar uma reação, mas quando tudo parecia encaminhado para que fosse ele o nosso Jovane Cabral, Pedrinho desapareceu sem deixar rasto e só voltaria a ser visto numa story do instagram.

Ferro

Tirando a travadinha que nos ia custando mais um golo e a visita do INEM cá a casa para ver da minha arritmia, esteve bem.

Chiquinho

Tentou cumprir à risca as indicações de Samaris, o que nos diz bem da situação em que a equipa se encontrava nos minutos finais.

Gonçalo Ramos

2021 e continuamos a assistir impávidos a crianças serem vítimas de bullying.