Svilar

Não é exatamente a cara que tu queres ver a comandar a formação da barreira antes de um livre frontal com a equipa naquela fase tremida em que literalmente tudo é possível, tudo excepto repetir o 10-0 de há duas épocas.

João Ferreira

Há quem destaque a sua desatenção no lance que deu o golo ao Nacional. Eu prefiro recordar um passe para Cervi já perto do final que levou a bola a sobrevoar o estádio. A câmara da BTV fixou-se em João Ferreira, que não parecia compreender como é que um passe tão bem executado não chegou ao destinatário. Não consegui ver o que se passou a seguir porque a tv deixou de funcionar e tive de ir buscar gelo para pôr no pé.

Jardel

O Benfica é assim. 8 ou 80. Luisão não teve direito a um jogo de despedida. Jardel tem direito a uma época inteira.

Ferro

Há quem olhe para o céu e nos consiga dizer se vai chover. Eu vejo o Ferro em campo numa segunda feira de janeiro e consigo dizer-vos com elevado grau de certeza que não ganhamos nem que a vaca tussa.

Cervi

O melhor jogador do Benfica em campo é um extremo adaptado a lateral que se encontrava semi-dispensado até há umas semanas e aparentemente tem uma proposta para sair. O que me lembra uma notícia que vi há uns anos sobre uns cientistas que conseguiram eliminar memórias em alguns ratos de laboratório. Alguém sabe se isso chegou a ser testado em humanos? Não devíamos deixar cair essa ideia.

Weigl

Esta coisa do médio alemão de fino recorte que conjuga isso com agressividade e permite uma saída a 3 é muito bonita.

Pizzi

Consegue apesar de tudo manter um brilho nos olhos, o que é difícil com a quantidade de mortos vivos à sua volta. Não foi suficiente para conduzir a equipa à vitória, mas não se apresentou em campo como se parecesse ter sido obrigado. É notável nos dias que correm.

Rafa

A não ser que tenha contraído covid-19 durante o intervalo, a substituição é inexplicável. Esperem. Agora que penso nisso, é muito provável que tenha contraído covid-19 durante o intervalo. Sendo assim, compreendo a decisão de Jorge Jesus.

Chiquinho

O meu lance favorito do Chiquinho ontem foi quando ele disse aos colegas que hoje era para ganhar porque o Eusébio faria hoje 72 anos se fosse vivo e metade dos lhe virou costas. Não sei se isto aconteceu, mas às vezes é o que parece.

Darwin

Também eu olhei para o rapaz entrar convicto no relvado e acreditei que a versão sem carrapito pudesse ser mais eficaz, o que diz tudo sobre o nosso desespero. Neste momento acreditamos mais no barbeiro do Darwin do que no treinador que é suposto fazer dele um futebolista decente.

Seferovic

Só este fim de semana apanhei meia dúzia de fezes do meu cão mais inspiradoras do que esta exibição do Seferovic.

Gonçalo Ramos

Se há uns dias Jorge Jesus fez pouco do miúdo ao lhe dar apenas 2 minutos, hoje a opção foi outra. Gonçalo Ramos teve mais alguns minutos, mas foi confrontado com um novo obstáculo: jogar rodeado de cepos. Falhou um golo que não podia, o que deverá fazer dele titular indiscutível. É esse o critério, certo? Aguardemos.

Taarabt

Mais uma noite infeliz. Desta vez cometeu o erro de tentar assistir Seferovic em vez de chutar contra as pernas de um adversário próximo. A probabilidade de a bola entrar na baliza era consideravelmente superior.

Pedrinho

Acabei de ver um anúncio da Sport TV que diz “atenção benfiquista, nos próximos 30 dias o teu clube joga aqui”. Está decidido. Vou cancelar a subscrição.