Aí é que te enganas, Rui Costa. Nós queremos mesmo saber quais são as razões que justificam este Benfica. Conta-nos tudo, por favor

Vlachodimos

Sabem quando acabam uma garrafa de vinho e fazem uma pausa para decidir se abrem outra ou fecham a loja? Claro que não sabem. Se estão a ler isto é porque são do Benfica e estão em 2021. É uma sorte se não bebermos pelo gargalo.

Gilberto

“Gilberto está em dificuldades”, dizem na BTV. Está. Desde Julho. Ele e todos nós.

Otamendi

Lembram-se quando nenhum benfiquista o queria? Eu lembro-me bem, porque era um deles. As voltas que a vida dá. Um dia destes é ele que nos dá com os pés.

Verthongen

A tranquilidade do costume a defender. Autor de 3 ou 4 cabeceamentos que fizeram o Seferovic sentir-se o segundo pior finalizador em campo.

Grimaldo

Teve como principal responsabilidade evitar que sofrêssemos um golo marcado ou assistido pelo Quaresma. Felizmente não esse patamar superior de humilhação.

Weigl

Coitado. Este passou 24 anos convencido de que os invernos alemães eram rigorosos, até chegar a Portugal e percebi que o Seixal era a nova Sibéria. É melhor habituares-te porque agora precisamos de ti.

Taarabt

Ganhou quase sempre metros ao adversário, mas de pouco ou nada serviram. Não obstante o habitual deslize que coloca todos os colegas em alvoroço a tentarem evitar a nossa descida de divisão, Adel conseguiu ser um dos maiores vislumbres de crença, o que talvez explique porque é que eu acordei a meio da noite com suores frios a gritar “por favor tenham piedade de mim” em vietnamita.

Cervi

Valeu pela picardia com o Quaresma. Trabalhou na direita e na esquerda para assistir colegas, mas a inspiração e o talento estavam em casa com covid. Continua a demonstrar o espírito lutador de quem tudo fará para impedir que fiquemos atrás do Paços de Ferreira. É melhor do que nada.

Everton

Eu não sou de denunciar conteúdos nas redes sociais, mas acabei de reportar o vídeo “NEYMAR JR vs EVERTON SOARES ● SKILLS & GOALS | HD” como “spam ou misleading” e sugiro-vos que façam o mesmo.

Pizzi

Aprende a cair, f***-se! Pelo menos sacavas o penálti. Também precisam de treinar isto durante a semana? Até nos penalties a nosso favor parece que temos menos vontade de ganhar do que os outros. Santa paciência.

Seferovic

São agora 11 horas e 22 minutos. Chove lá fora. Dói-me a cabeça. Os meus filhos não se calam. Continuo confinado como a maioria, à espera de dias melhores. Tenho saudades do estádio. E do Benfica. Não me peçam para vos dizer o que achei do Seferovic.

Darwin

24 milhões, e 6 meses depois estamos a elogiar a raça, o querer, ou o facto de o nosso principal avançado ter finalmente o corte de cabelo de um adulto. Ao que isto chegou. O presidente do Almeria deve sentir que ganhou o El Gordo.

Gonçalo Ramos

O benfiquista sabe que a coisa está preta quando o Gonçalo Ramos entra a mais de meia hora do final. Eu até pedia a Deus para nos acudir, mas suspeito que ele nos diria para pedirmos antes ao Rui Costa.

Chiquinho

Quem me dera ser o Chiquinho do visionamento de jogos do Benfica. Sentar-me no sofá a 5 ou 10 minutos do fim, ver como páram as modas, ensaiar um ou dois esgares de sofrimento e frustração, tomar um duche, e seguir em frente.

Pedrinho

Não tem de facto a expressão facial de alguém nascido para decidir jogos aos 93 minutos.

Gabriel

“Posso adiantar uma série de razões que justificam de alguma forma o que tem sido a época, mas também sei que não é isto que o nosso adepto quer ouvir.” Aí é que tu te enganas, Rui. Queremos ouvir, queremos. Conta-nos tudo, por favor.