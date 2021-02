Grimaldo escreve comunicados? Gabriel é scout? E o que tem Jesus a ver com uma feijoada intelectual e restos de Bacalhau à Brás?

Vlachodimos

Abençoado seja. Se não fossem as defesas dele as declarações de Jorge Jesus depois do jogo teriam sido ainda mais complicadas de digerir. Aquilo foi uma espécie de feijoada intelectual feita com restos de Bacalhau à Brás. Enfim. Ainda bem que ele está recuperado. Eu é que continuo doente.

Gilberto

Participou ativamente nos 15 minutos à Benfica que nos deram a vitória, mas não se ficou por aí. Voltaria a aparecer no jogo com 30 minutos à Gilberto na segunda parte, a permitir mais do que era suposto. A culpa não é dele.

Otamendi

Marcou um golo que nos deu a vitória, liderou a defesa e no final exigiu mais. Uma pessoa até estranha tanta assertividade.

Verthongen

Eu falo muito de vinho nestes textos por razões que decerto compreenderão, mas há jogadores que não merecem caracterizações construídas à base de uva fermentada. Jan Verthongen equipara-se a um bom chá. Se todos jogassem como ele acho ganhávamos todos os jogos da 2ª volta por 3 - 0 com o resultado fechado ao intervalo, tudo isto enquanto os adeptos liam um bom livro e desfrutavam de um serão agradável com a lareira acesa. Infelizmente não é nesse mundo que vivemos.

Grimaldo

Tenho a sensação de que é uma das pessoas que tem tomado mais decisões acertadas no clube ao longo dos últimos meses. Infelizmente as suas decisões limitam-se ao flanco esquerdo do ataque e não lhe permitem resolver os jogos sozinho, mas quando a bola está nos pés dele eu sinto algum conforto, como se soubesse que por ali ninguém irá descuidar o clube. Será que ele sabe escrever comunicados?

Weigl

Começou como médio, foi recuando para apoiar no centro da defesa e terminou como bombeiro voluntário cercado por alguns reacendimentos que só não fizera mais estragos porque não calhou. Continua a fazer grandes progressos nas aulas de português. Esta semana aprendeu aprendeu a dizer “acordem C##$%&&o!”

Taarabt

Sem a movimentação dele não tínhamos marcado dois golos em sete minutos. Bem a assistir Everton para a entrada na área, e bem a rematar para a recarga do Otamendi. Saiu naquela fase do jogo - Jesus bem - em que se pressentia que Adel poderia terminar o jogo com o semblante de perplexidade (sim, esse que estão a imaginar) de quem não percebe como é possível perder contra estes gajos e ser expulso no último minuto.

Everton

Agradável aparição do nosso alegado craque brasileiro, que inventou o primeiro golo com a gama de truques que é espera dele. Não só passou por vários adversários como conseguiu colocar a bola tão perto da linha de golo adversária que Darwin não teve mesmo outra opção senão marcar.

Cervi

A regularidade exibicional de Cervi é pautada por uma certa mediania. Basta não esperar demasiado para sermos felizes. Cervi não cometeu erros que me fizessem soltar um insulto alusivo à sua altura (c”##%o do anão só faz merda!), mas também não me fez nada que me levasse soltar um elogio alusivo à sua altura (c#%&/o do anão, é isso mesmo!).

Darwin

Eu estava preparado para anunciar o regresso do Darwin aos jogos indicativos de alguma confiança do uruguaio nas suas capacidades, mas cometi o erro de ver o jogo até ao final.



Seferovic

Desgasta as defesas adversárias, os colegas e os adeptos. Não mata mas mói. Aquela assistência para o Darwin foi um grande momento “até eu marcava essa!”. Não é absolutamente certo que marcasse.

Pizzi

Eu vejo-o mais como o titular que merecemos do que como suplente de luxo. Os seus minutos ontem dão-me razão.

Gabriel

Uma recuperação que quase permitiu ao Everton marcar e mais 2 ou 3 lances naquele seu jeito algo vagaroso algures entre um futebolista profissional e um analista de scouting à procura de reforços no Famalicão.

Diogo Gonçalves

Mais uns minutos esquecíveis rumo ao Vitória de Guimarães. Vai combinar bem com Lameiras, Rochinha e companhia na próxima época.

Chiquinho

Entrou para que Everton pudesse receber o aplauso do público. Ah, pois é, não há público. Sendo assim, porque é que o rapaz entrou?