Calai-vos, diz Seferovic, frio e finalizador como um ponta de lança de uma equipa candidata ao título. Chora, Paços

Helton Leite

Parti para este jogo preparado para tudo, inclusivamente sofrer golos contra uma equipa que é quase incapaz de os marcar. Foi então que Helton Leite olhou diretamente para mim e disse “não si priocupa não, cara”.

Diogo Gonçalves

Máquina de café com moagem, meditação, um cão, receita de panquecas na Bimby, e um lateral-direito do Benfica que sabe cruzar. São as coisas que mais me têm ajudado a sobreviver a esta pandemia.

Lucas Veríssimo

Exibição calma e confiante. Apareceu em grande nos quinze minutos à Benfica, empurrando uma daquelas assistências que só não contam como golos do Grimaldo porque a sociedade ainda não está preparada para isso.

Otamendi

Um deslize apenas, mas rapidamente emendou e passou o resto do jogo a brincar à apanhada com Varela e Cassierra, deixando sempre margem suficiente para estes se convencerem de que as suas acções poderiam produzir algum efeito no mundo, até voltarem a perder o controlo do esférico.

Grimaldo

Se o campeonato estivesse a começar agora diria que o Grimaldo tinha tudo para ser a figura da equipa esta época. E se a minha avó tivesse rodas era um camião. Sobra a excelente exibição e a triste amargura de sentir que por agora serve de pouco, mas quem sabe na próxima temporada o mister ressuscita e traz com ele o futebol a que já nos habituou. O nosso Alejandro tem tudo para ser fundamental nesse cenário, isto se entretanto não o vendermos. É dos poucos jogadores neste plantel que poderá ter valorizado esta época.

Weigl

Já descobri o que falta ao Julian para se tornar definitivamente ídolo da torcida. Futebol já tem. Falta aprender a falar português tão bem como o Samaris. Imaginem aquela cara simpática, o jeito civilizado que ele tem de cortar as vazas ao adversário, combinados com um “quero dedicar este título a todos vocês benfiquistas!” no Marquês de Pombal em 2022. Se, para além de tudo isto, aprender a cair quando sofre contacto dentro da área, tem tudo para ser amor eterno.

Pizzi

Pizzi sem killer instinct na cara do guarda-redes é como pizza sem queijo. Com ananás. A corrigir.

Everton

Algo vai mal com o nosso Neymar dos pobres quando tenho mais facilidade em lembrar-me de boas acções defensivas.

Rafa

Exibição causadora de stress pós-traumático aos seus adversários. Há jogadores desta equipa do B SAD que tão cedo não voltam a ir à queima com medo de levarem uma cueca ou um nó cego.

Waldschmidt

Se tivermos em conta que não percebe nada do que o treinador lhe diz, podemos dizer que fez uma excelente exibição. A maioria de nós percebe o idioma e teria feito bem pior.

Seferovic

Mal na primeira parte a comportar-se como o ponta-de-lança cronicamente desinspirado da equipa que disputa o 4º lugar com o Paços de Ferreira. Excelente na segunda parte a exibir a frieza e qualidade de finalização características de um ponta-de-lança de uma equipa candidata ao título. Chora, Paços.

Pedrinho

Dele espera-se sempre a capacidade agitadora de um suplente de luxo, mas 9 em cada 10 vezes levamos com um soporífero genérico.

Taarabt

Entrou para atraabtalhar, um verbo arraçado de atrapalhar que acabo de inventar para descrever o efeito produzido pelas más exibições do Taarabt.

Chiquinho

Excelente pormenor a assistir o Seferovic para o regresso aos golos falhados. Talvez pudesse fazer mais uns joguinhos a titular para ver se o momento de forma é para levar a sério ou se devemos considerar um empréstimo ao Valência com obrigação de compra.

Gilberto

Tempo suficiente para nos fazer valorizar ainda mais o facto de termos um Diogo Gonçalves no plantel.

Jardel

Já não foi a tempo de lesionar. É assim que deve ser.