Benfica: A virilidade de Otamendi, a relação de Seferovic com o pinhal, o “rei da cueca” do Google chamado Taarabt - e Mafalda Veiga

Helton Leite

Cinco jogos sem sofrer golos não podem ser mera coincidência. Helton Leite está num bom momento de forma, assim como os seus colegas da defesa, e até eu que tinha dúvidas estou mais ou menos convencido que um gajo de 30 anos titular do Boavista por quem nunca se deu dois tostões é o melhor guarda-redes para o Sport Lisboa e Benfica. A vida é mesmo assim, feita de surpresas e decisões questionáveis de Jorge Jesus que ocasionalmente dão certo. O empresário do Vlachodimos que dê corda aos sapatos.

Diogo Gonçalves

A malta vibra mais com os seus cruzamentos e quase nunca fala dele quando se elogia a qualidade da organização defensiva. Ontem chegou ao fim de rastos e não foi por ter estado a treinar cruzamentos para o Seferovic. Foi noite de colarinho azul.

Otamendi

Mais do que simplesmente liderar a defesa do Benfica, Otamendi é hoje um último reduto de virilidade neste plantel. Aquela malta da auto-ajuda no Linkedin costuma dizer que nós somos aquilo que fazemos e isso não podia ser mais verdade neste caso. Enquanto a maioria do plantel passou as últimas semanas a tirar selfies com os seus cães de porte médio, o Otamendi publicava stories no instagram dele a preparar um churrasco. A foto nem sequer era especialmente boa. Era só um amontoado de carnes prontas a colocar num grelhador. Se isto não é um capitão de equipa, não sei o que será.