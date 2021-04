Um agradecimento a quem induziu o parto da mulher de Weigl: Portugal ganhou mais um cidadão e os benfiquistas ganharam Pizzi

Helton Leite

Um dos vários jogadores do Benfica que terão visto o mesmo que os espetadores em casa e assim recomendado a contratação do Beto no final do jogo.

Diogo Gonçalves

Não é o momento para falar de futebol. Parece-me demasiado trivial. O importante é que o Fali Candé consiga recuperar daquele lance e prossiga a sua carreira no futebol.

Otamendi

Desta vez optou por mostrar um curioso lado da hospitalidade argentina. Foi tão acolhedor que só faltou servir um copo de mate ao Beto no lance do golo do Portimonense.



Lucas Veríssimo

Houve um ou outro lance em que pareceu mais velho do que os colegas do centro da defesa. Não foi a sua melhor noite.

Verthongen

Qual central qual quê. Desta vez foi o melhor passador de bola da equipa. O passe para o Grimaldo no lance do empate devia ser ensinado nas escolas, nomeadamente numa escola no Seixal, no centro de treinos do Benfica, a uma turma de adultos, entre os quais o Gabriel.