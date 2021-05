Otamendi publicou um tweet em caixa alta, dizendo somente “VERGONHOSO”. Justíssima análise da época do Benfica (por Um Azar do Kralj)

Helton Leite

Sabes que a vida te está a correr bem quando, logo após um lance perigoso do adversário, os adeptos que foram contra a tua entrada no onze titular pensam “bem, se fosse o Vlachodimos na baliza já tínhamos levado”.

Diogo Gonçalves

Ok, este pode ficar no plantel para a próxima época. Se contarmos os lances ilegais foi o melhor em campo. Revelou especial ingenuidade no lance do penálti em que forçou mais contacto com o Zaidu do que a esposa do lateral do FCP. Artur Soares Dias olhou para o lance no ecrã do VAR e riu-se com a pretensão do Diogo Gonçalves. Deve ter pensado “mas este gajo pensa que é o Pepe?”