Imaginem a miúda do Diogo Gonçalves a acordar às 4 da manhã porque o namorado gritou "Galeno!" a meio de um pesadelo (por Um Azar do Kralj)

Helton

De quem é a culpa? Do árbitro, do Helton, do treinador que achou boa ideia ter a defesa subida quase em Aveiro ou dos jogadores do Braga que souberam explorar a fragilidade da equipa? Sinceramente já só me apetece celebrar o facto de ter sido o último jogo do Benfica esta época. Nunca precisei tanto de uma pausa.

Diogo Gonçalves

Imaginem a miúda do Diogo Gonçalves a acordar apavorada às 4 da manhã porque o namorado gritou “Galeno!” a meio de um pesadelo. Vamos com calma. Primeiro recuperar o homem, depois o jogador.

Vertonghen

Jorge Jesus bem avisou que o Vertonghen não estava bem, mas confesso que não esperava que o utilizasse sabendo que o belga apresentava a condição física do Jardel. Quando o mister finalmente se lembrou que estava a perder numa final e a jogar com 3 centrais, lá decidiu tirar um deles e escolheu o mais novo e o que estava a jogar melhor, essencialmente porque Jorge Jesus