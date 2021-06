Espanha-Portugal: cá atrás num autocarro com jantes de liga leve e ar condicionado, que nos conduzirá ao proverbial empate. E o bom futebol?

Rui Patrício

Tal como muitos outros apoiantes desta seleção, deve ter passado o jogo a sonhar com a circulação de bola criada pelo colega Vitinha, agora na selecção de sub-21. Não deve ser fácil passar 90 minutos a ver colegas tão talentosos serem diminuídos desta forma.

Nélson Semedo

Não deixou saudades em Espanha e não parece que tenha saudades dos tempos em que andou por lá. Vive tempos conturbados, apesar de estar disponível para o receber de braços abertos no Benfica, assim ele queira voltar à casa onde tem tudo para voltar a ser feliz. Ontem a sorte dele é que foi o Morata a aproveitar o descuido no último minuto. Isso e termos o Cancelo para esta posição.

José Fonte

Há uns dias, a propósito do titulo do Lille, alguém referia o percurso do Fonte e é de facto extraordinário. Não sei quantos minutos é que ele vai ter no Europeu - porque há Ruben Dias e Pepe - mas seria importante que, ao invés dos habituais analistas técnicos e táticos, tivéssemos cientistas e médicos em estúdio para explicar como é que este homem continua a chegar a tanta bola aos 37 anos. É verdade que o critiquei em jogos anteriores, mas o homem era mais velho nessa altura. Pelo menos assim parece.