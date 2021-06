Olha Pogba, para os colegas este é o Palhinha, tu referes-te a ele como João Maria, se fazes favor (por Um Azar do Kralj)

Rui Patrício

A noite de São Patrício bateu a de Santo António e a de São João. Houve arraial nas bancadas, um martelo na cabeça do Danilo, e pelo menos duas defesas formidáveis que vão aparecer num daqueles vídeos com os melhores momentos do Euro 2020. Que corra tudo bem e essas defesas sejam apenas uma pequena parte de um longo vídeo que acaba com um golo decisivo do Pote na final. É um feeling que eu tenho.

Nelson Semedo

Se eu tivesse descansado 4 dias após ter defrontado o Gosens e o meu adversário seguinte fosse o Mbappé, seria provável que tivesse entrado em campo de fralda posta. O Nelson Semedo não só evitou a fralda como se bateu de igual para igual na maioria dos momentos. É verdade que o Mbappé cavou aquele penalty, mas é preciso ver o copo meio cheio. Se tivéssemos sido eliminados já podíamos atribuir o insucesso ao árbitro. Só isso nos uniria mais do que vencer outro Euro.

Pepe

Anseio pelo dia em que este homem lança uma linha de produtos anti-envelhecimento construídos com base no seu código genético. Se acharem que a frase anterior denota uma assinalável ignorância no que diz respeito ao modo como se fabricam produtos de cosmética, estão certos. Não faço ideia do que estou a dizer. Só sei que um creme anti-rugas chamado Kepler Laveran ou umas vitaminas Pepe são coisa para facilmente roubar o lugar ao Calcitrin.