A loucura de tenra idade de Gonçalo Ramos e o porteiro de discoteca que se juntou à festa em plena pista de dança (por Um Azar do Kralj)

Ody

Urge perguntar: então e agora? Como esperam que o Helton Leite recupere o sinal que deu para aquela moradia geminada na Verdizela? Acham que ele vai precisar de uma casa num pinhal ao lado da Fonte da Telha quando estiver a jogar por empréstimo no Vitória de Guimarães? Tenham vergonha.

Diogo Gonçalves

Muito astuto. Depois de uma brilhante assistência para o Waldschmidt, decidiu confrontar algumas dúvidas que persistem nas redes sociais quanto à sua qualidade para integrar o onze titular. Nada melhor do que forçar a própria expulsão para colocar colegas e adeptos perante o cenário hipotético de um Benfica sem Diogo Gonçalves. Talvez tenha pecado por excesso de perversão, mas foi um argumento de enorme eficácia.

Lucas Veríssimo

Tenho visto os jogos e estou em condições de afirmar que esta merda é toda dele. Há ali uns momentos em que parece ter tudo para se afirmar como um daqueles líderes à antiga, mas pode ser o meu excesso de entusiasmo a falar. De resto, espero que voltem a impedir a entrada de adeptos nos estádios. Odiaria ler daqui a uns dias que o jogo contra o Spartak teve observadores do Bayern, Nápoles e Manchester City. Esses nem vacinados.

Otamendi

Parece em paz com o papel de liderança assumido naturalmente pelo Veríssimo. Sei bem o que isso é, Otamendi. No futebol como na vida: façam o que quiserem. Desde que eu fique na grelha, está tudo bem.

Vertonghen

Faltou química com o colega Gil Dias, mas percebe-se. Vertonghen é um homem maduro que há muito fez swipe right ao Grimaldo e desinstalou a aplicação.

Gil Dias

Passa mais despercebido num Benfica que parece ter outro andamento porque há mais gente a correr e a fazer pela vida, mas parece-me um bocadinho fora dela. Além disso o Bernardo está finalmente na lista de dispensados do Manchester City. Parece-me que o lugar será dele.

Meité

Imaginem que o porteiro de uma discoteca perdia a vergonha e se juntava à festa em plena pista de dança. Foi mais ou menos assim que evoluiu a exibição do Soualiho, que começou tímido mas acabou a despejar cerveja em cima de toda a gente. Podia dizer que foi só um cheirinho daquilo que é capaz de fazer, mas seria um prolongamento infeliz da analogia.

Taarabt

Um dos sinais positivos da equipa neste início de época é que parece apresentar cada vez mais sinais de que não irá precisar dos serviços de Adel Taarabt. É o espaço no plantel a diminuir e as discotecas quase a reabrir. Nature is healing.

Waldschmidt

Por enquanto não vou na conversa. O ano passado também começou cheio de gás e depois foi o que se viu. Falamos em Fevereiro ou Março para voltar a avaliar a situação. Ou não. É o meu último texto pós-jogo na Tribuna.

Everton

Decisão muito corajosa a de boicotar o jogo. Obrigou os colegas a mais trabalho, mas alguém tinha que se manifestar contra este cartão do adepto.

Gonçalo Ramos

Meses infinitos a pedir mais minutos de jogo. O homem faz-nos a vontade. Agora exijo mais minutos de descanso. Aquela correria toda não pode ser saudável seja em que idade for. Vou atribuir a loucura à tenra idade e ao amor à camisola.

Gilberto

Desta vez não marcou, mas também não deu a marcar ao adversário. Era o que se pedia.

Weigl

Levou um amarelo assim que entrou, não fosse ele pensar que lhe seria permitido distribuir cotoveladas e murros como aos jogadores da equipa adversária. Fez por cumprir.

Gedson

Olha ele!

Grimaldo

Muito obrigado à Tribuna pelo convite que me fez há mais de 5 anos e pela liberdade para escrever o que me apetecesse sobre as exibições dos jogadores do Benfica, sobre o Benfica, e sobre a seleção nacional. Foi uma experiência do caraças. Vemo-nos por aí.